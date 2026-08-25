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Hotels in Grad Umag, Kroatien

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Umag
20
21 immobilienobjekt total found
Hotel 646 m² in Umag, Kroatien
Hotel 646 m²
Umag, Kroatien
Fläche 646 m²
Aus der Perspektive eines institutionellen Vermögenswerts stellt dieses einzigartige Landgut…
$1,15M
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Hotel 1 067 m² in Umag, Kroatien
Hotel 1 067 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 067 m²
Boutique-Hotel mit 4**** Sternen im Gebiet Umag, nur 850 Meter von den Stränden entfernt.Die…
$3,88M
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Hotel 758 m² in Umag, Kroatien
Hotel 758 m²
Umag, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 758 m²
In der malerischen Region Buje in Istrien erwartet Sie eine einmalige Gelegenheit: ein Famil…
Preis auf Anfrage
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Hotel 820 m² in Umag, Kroatien
Hotel 820 m²
Umag, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 820 m²
Resort, Hotel, Restaurant, Apartments, Campingplatz, Grundstückskomplex mit T1, T2, T3 Zweck…
$2,52M
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Hotel 468 m² in Umag, Kroatien
Hotel 468 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 468 m²
Pension in der Gegend von Umag, 1,5 km vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche beträgt 468 m². D…
$1,02M
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Hotel 240 m² in Umag, Kroatien
Hotel 240 m²
Umag, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 240 m²
Einzigartiges Anwesen in Umag, nur 30 Meter vom Meer entfernt. Die Gesamtfläche beträgt 240 …
$1,60M
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TekceTekce
Hotel 240 m² in Umag, Kroatien
Hotel 240 m²
Umag, Kroatien
Fläche 240 m²
Faszinierende traditionelle Villa in der Gegend von Buje, ca. 4 km vom Zentrum von Buje und …
$1,38M
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Hotel 200 m² in Umag, Kroatien
Hotel 200 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Vorteilhaftes Haus im Zentrum von Umag in zweiter Reihe zum Meer, nur 100 Meter vom Wasser e…
$634 576
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Hotel 670 m² in Umag, Kroatien
Hotel 670 m²
Umag, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 670 m²
Hotel in der Gegend von Umag mit Meerblick! Die Gesamtfläche beträgt 670 qm. Das Hotel wurde…
$2,06M
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Hotel 550 m² in Umag, Kroatien
Hotel 550 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Apart-Haus mit 6 Apartments mit Swimmingpool in der Gegend von Umag, nur 2 km vom Meer entfe…
$853 241
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Hotel 390 m² in Umag, Kroatien
Hotel 390 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 390 m²
AUSGEZEICHNETE INVESTITIONSMÖGLICHKEIT NUR 130 METER VOM MEER ENTFERNT IN ISTRIENDiese außer…
$1,83M
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Hotel 800 m² in Umag, Kroatien
Hotel 800 m²
Umag, Kroatien
Fläche 800 m²
Pension mit Restaurant vor den Toren des Kempinski 5***** Resorts in Savudrija! Gesamtfläche…
$2,06M
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Hotel 262 m² in Umag, Kroatien
Hotel 262 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 262 m²
Apart-Haus in der Gegend von Umag cca. 3 km vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche beträgt 262 …
$838 704
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Hotel in Umag, Kroatien
Hotel
Umag, Kroatien
Projekt des POLO-Resorts der malerischsten Gegend Istriens - MOTOVUN! Auf einem Hügel etwa 2…
$4,62M
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Hotel 277 m² in Umag, Kroatien
Hotel 277 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 277 m²
Aparthaus mit 4 Mietwohnungen zum Verkauf in Umag, nur 2 km vom Meer entfernt! Die Gesamtflä…
$630 694
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Hotel 280 m² in Umag, Kroatien
Hotel 280 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Haus mit 4 Wohnungen in der Gegend von Materada, Umag, cca. 5 km vom Meer entfernt. Die Gesa…
$853 241
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Hotel 380 m² in Umag, Kroatien
Hotel 380 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
Apart-Hotel mit Swimmingpool nur 300 Meter vom Strand entfernt in der Gegend von Umag! Die G…
$1,71M
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Hotel 200 m² in Umag, Kroatien
Hotel 200 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
ISTRIEN, UMAG – Renoviertes Steinhaus mit 4 Wohneinheiten, nur 200 m vom Meer entfernt! Dies…
$747 489
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Hotel 280 m² in Umag, Kroatien
Hotel 280 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Wohnhaus mit 4 unabhängigen Wohneinheiten zu verkaufen in Umag, gelegen in der ruhigen und a…
$875 964
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Hotel 500 m² in Umag, Kroatien
Hotel 500 m²
Umag, Kroatien
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 17
Fläche 500 m²
Umag Istrien 3-Sterne-Hotel zu verkaufen: Neu renovierter 500 m² Familienrückzugsort mit pri…
$2,20M
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Hotel 820 m² in Murine, Kroatien
Hotel 820 m²
Murine, Kroatien
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 820 m²
www.biliskov.com  ID: 12170 Umag, eine touristische Anlage mit Potenzial! Touristische Ein…
$2,88M
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Eigenschaftstypen in Grad Umag

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