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Hotels in Dubrovnik, Kroatien

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11 immobilienobjekte total found
Hotel 400 m² in Zackon, Kroatien
Hotel 400 m²
Zackon, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 400 m²
Mini-Hotel mit 7 Apartments mit einem hohen Steinzaun, der das gesamte Anwesen als eine Art …
$2,18M
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Hotel 825 m² in Dubrovnik, Kroatien
Hotel 825 m²
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 825 m²
Wunderschönes Mini-Hotel an der ERSTEN LINIE des Meeres mit Swimmingpool in unmittelbarer Nä…
$2,54M
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Hotel 500 m² in Dubrovnik, Kroatien
Hotel 500 m²
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 500 m²
Der alte Preis war 5.000.000 Euro, der neue Preis beträgt 4.300.000 Euro!Wunderschönes Bouti…
$4,92M
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TekceTekce
Hotel 675 m² in Dubrovnik, Kroatien
Hotel 675 m²
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Fläche 675 m²
Einzigartiges Boutique-Hotel an der Riviera von Dubrovnik nur 300 Meter vom Strand entfernt …
$1,94M
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Hotel in Dubrovnik, Kroatien
Hotel
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 37
Anzahl der Badezimmer 37
Neu errichtetes Hotel im Zentrum von Dubrovnik – jetzt fertig! Fantastische zentrale Lage, n…
$18,46M
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Hotel 458 m² in Dubrovnik, Kroatien
Hotel 458 m²
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 458 m²
In einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Dubrovnik, auf der ruhigen und exklusiven Hal…
$2,17M
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Hotel 450 m² in Dubrovnik, Kroatien
Hotel 450 m²
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 450 m²
Ein tolles Angebot in Alt-Dubrovnik - Apart-Hotel im alten PALAZZO zu verkaufen!Wir bieten e…
$5,19M
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Hotel 1 050 m² in Dubrovnik, Kroatien
Hotel 1 050 m²
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 050 m²
Nur 300 Meter von einem malerischen Strand entfernt, befindet sich dieses Boutique-Hotel an …
$3,37M
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Hotel 5 000 m² in Dubrovnik, Kroatien
Hotel 5 000 m²
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 25
Fläche 5 000 m²
Eine außergewöhnliche Entwicklungsmöglichkeit für ein Boutique-Hotel und Resort am Meer an d…
Preis auf Anfrage
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Hotel 250 m² in Dubrovnik, Kroatien
Hotel 250 m²
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Gästehaus mit Schwimmbad und Meerblick in Dubrovnik, nur 300 Meter vom Meer entfernt.Ein vol…
$1,10M
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Hotel 1 060 m² in Dubrovnik, Kroatien
Hotel 1 060 m²
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 060 m²
Wunderschönes neu gebautes Apartmenthotel in Dubrovnik mit fantastischem Meerblick! Das Geb…
$2,88M
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