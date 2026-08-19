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Hotels in Grad Supetar, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Hotel 469 m² in Grad Supetar, Kroatien
Hotel 469 m²
Grad Supetar, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 469 m²
Großartige touristische Immobilie auf der Insel Brac, im beliebten Supetar, das durch eine r…
$771,964
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Hotel 450 m² in Grad Supetar, Kroatien
Hotel 450 m²
Grad Supetar, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 450 m²
Preis gesunken! Der alte Preis betrug 1.650.000 EUR, der neue Preis beträgt 1.500.000 EUR!Di…
$1,74M
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Hotel 734 m² in Grad Supetar, Kroatien
Hotel 734 m²
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 14
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 734 m²
Die Insel Brac, Supetar, Hotel mit einer Gesamtfläche von 624m2, Wohnung 110m2 und Hof 528m2…
$1,85M
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