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Hotels in Trau, Kroatien

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13
11 immobilienobjekte total found
Hotel 299 m² in Trau, Kroatien
Hotel 299 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 299 m²
Apart-Haus mit 5 Apartments nur 30 Meter vom Strand von Slatina auf der Ciovo-Halbinsel (zwe…
$749,954
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Hotel 505 m² in Trau, Kroatien
Hotel 505 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 505 m²
Einzigartiges Apartmenthaus mit 10 Apartments zur Miete, nur 50 m vom Kiesstrand und dem Mee…
Preis auf Anfrage
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Hotel 370 m² in Trau, Kroatien
Hotel 370 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 370 m²
Nur 110 Meter vom kristallklaren Wasser der Adria entfernt, auf der bezaubernden Insel Čiovo…
$1,49M
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TekceTekce
Hotel 1 250 m² in Trau, Kroatien
Hotel 1 250 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 18
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 1 250 m²
Wunderschönes 3-Sterne-Hotel in der Gegend von Trogir, 80 Meter vom Meer und der Strandlinie…
$3,43M
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Hotel 330 m² in Trau, Kroatien
Hotel 330 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 330 m²
Wunderschönes Apart-Haus auf der sonnigen Südseite der Halbinsel Čiovo in der ruhigen Bucht …
$1,15M
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Hotel 440 m² in Trau, Kroatien
Hotel 440 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Schönes luxuriöses Apartmenthaus mit Schwimmbad, 1. Reihe zum Meer und zur Marina im kleinen…
$2,29M
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Hotel 400 m² in Trau, Kroatien
Hotel 400 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Preis gesenkt! Der vorherige Preis betrug 650.000 EUR!Heißer Verkauf!Gästehaus mit außergewö…
$680,472
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Hotel 460 m² in Trau, Kroatien
Hotel 460 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 460 m²
Der Preis ging von 750 000 Euro auf 700 000 Euro zurück! Apart-Hotel für 6 Apartments mit Sw…
$1,21M
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Hotel 212 m² in Trau, Kroatien
Hotel 212 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 212 m²
Dieses außergewöhnliche Strand-Apartmenthaus zum Verkauf auf der schönen Insel Drvenik Mali …
$1,92M
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Hotel in Trau, Kroatien
Hotel
Trau, Kroatien
Schlafräume 45
Anzahl der Badezimmer 45
Special offer!A brand-new luxury hotel in the Trogir area on the FIRST LINE of the sea!Has i…
Preis auf Anfrage
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Hotel 900 m² in Trau, Kroatien
Hotel 900 m²
Trau, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 900 m²
www.biliskov.com  ID: 13918 Trogir Zum Verkauf steht direkt am Wasser, im historischen Zen…
$4,15M
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