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Hotels in Split, Kroatien

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12 immobilienobjekte total found
Hotel 494 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 494 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 494 m²
Ein atemberaubendes Hotel in einer der begehrtesten Gegenden von Split, nur 5 Gehminuten vom…
$2,97M
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Hotel 690 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 690 m²
Grad Split, Kroatien
Fläche 690 m²
Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit erwartet Sie im Herzen von Split – eine Touris…
$5,15M
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Hotel 160 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 160 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 160 m²
Der Preis sank von 1.990.000 Euro auf 1.700.000 Euro! Dieses atemberaubende Boutique-Anwesen…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Hotel in Grad Split, Kroatien
Hotel
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Top-Angebot!!! Hotel zum Verkauf im Zentrum von Split, nur 200 Meter vom Diokletianpalast un…
$2,82M
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Hotel 170 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 170 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 170 m²
Luxuriöses Boutique-Hotel zum Verkauf in der Altstadt von Split – Exklusive UNESCO-Immobilie…
Preis auf Anfrage
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Hotel in Grad Split, Kroatien
Hotel
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 14
Ausgezeichnetes Hotel der 4-Sterne-Kategorie im Zentrum von Split! Vorteilhafte Lage! Das Ho…
$4,62M
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Hotel in Grad Split, Kroatien
Hotel
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 56
Anzahl der Badezimmer 56
4-Sterne-Strandhotel zum Verkauf in einem Luxusvorort von Split mit 75 % Auslastung an 365 T…
$23,08M
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Hotel 125 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 125 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 125 m²
Ein geräumiges 125 m2 großes touristisches Anwesen befindet sich in einer der exklusivsten V…
$903,484
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Hotel 80 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 80 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 80 m²
Fertige Tourismusinvestition: Vollständig renoviertes Steinhaus mit vier Mietwohnungen in de…
$731,936
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Hotel 244 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 244 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 244 m²
Hotel mit neun Deluxe-Zimmern in Split, 1. Reihe zum Meer! Ein 2022–2023 fertiggestelltes L…
$2,74M
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Hotel 735 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 735 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 735 m²
Entdecken Sie ein beeindruckendes 5-Sterne-Aparthotel in erstklassiger Lage, nur 100 Meter v…
Preis auf Anfrage
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Hotel 137 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 137 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Der Preis ging von 800 000 Euro auf 700 000 Euro zurück! Seltene Immobilie für den kroatisch…
$1,38M
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