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Hotels in Grad Vodnjan, Kroatien

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 162 m² in Galizana, Kroatien
Hotel 162 m²
Galizana, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 162 m²
Qualitäts-Apartmenthaus mit Meerblick & Garten in der Nähe von Fažana & Brijuni, 5 k…
$821,788
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Hotel 523 m² in Galizana, Kroatien
Hotel 523 m²
Galizana, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 523 m²
Apartmentvilla zum Verkauf in Galižana, Istrien, mit Panoramablick auf das Meer, einem priva…
$787,064
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Hotel 531 m² in Galizana, Kroatien
Hotel 531 m²
Galizana, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 531 m²
Fantastisches Aparthaus in der Gegend von Vodnjan mit Innenpool und weitem Meerblick! Die Ge…
$1,34M
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Hotel 523 m² in Galizana, Kroatien
Hotel 523 m²
Galizana, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 523 m²
Apart-Haus der 4 Lux-Wohnungen zum Verkauf in Galizana, cca. 5 km vom Meer entfernt, mit Mee…
$967,007
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