Hotels in Novi Vinodolski, Kroatien

Hotel 600 m² in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Hotel 600 m²
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 600 m²
Wunderschönes neues Hotel in erster Meereslinie – offizielle 3***-Sterne-Kategorie! Das Hote…
$5,31M
Hotel 583 m² in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Hotel 583 m²
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 583 m²
Hotel in Novi Vinodolski, 150 Meter vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche beträgt 583 qm. Das …
$1,65M
Hotel 1 134 m² in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Hotel 1 134 m²
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 38
Anzahl der Badezimmer 28
Fläche 1 134 m²
Luxuriöse Villa am Meer zum Verkauf in Novi Vinodolski – 1134 m² mit Apartments, Panoramabli…
$4,25M
