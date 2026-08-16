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Hotels in Stadt Pola, Kroatien

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gewerbeimmobilien
58
54 immobilienobjekte total found
Hotel 320 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 320 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Mini-Hotel mit drei separaten Wohnungen auf zwei Etagen und einem Untergeschoss in einem ruh…
$622,971
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Hotel 400 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 400 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Haus mit 5 Wohnungen zu verkaufen – MEERBLICK!! Nur 450 m vom Strand entfernt! Dieses atembe…
$1,14M
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Hotel 600 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 600 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Ein wunderschönes neues Apartmentgebäude in Premantura, nur 300 Meter von den Stränden des N…
$1,04M
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Hotel 234 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 234 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 234 m²
Wunderschön renoviertes 4****-Designhotel in Fazana, nur wenige Meter von der Riva und nur 1…
$2,07M
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Hotel 200 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 200 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Wohngebäude mit drei Wohnungen und Gewerbefläche im Herzen von Pula, nur 150 Meter vom Meer …
$653,024
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Hotel 460 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 460 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 460 m²
Der Preis ist um 500.000 EUR gefallen! Der alte Preis betrug 1,5 Mio. Euro!Dringender Verkau…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Hotel 700 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 700 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 700 m²
Schönes Gästehaus mit Meerblick zu verkaufen in Banjole nur 300 Meter vom Meer entfernt! Die…
$2,36M
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Hotel 225 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 225 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Immobilienverkauf mit 3 Wohnungen in Valbandon, Fazana nur 1 km vom Strand und mehrere km la…
$628,411
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Hotel 897 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 897 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 897 m²
Wunderschönes Mini-Hotel von 897 m2 mit 9 Apartments in Valbandon bei Pula, nur 900 Meter vo…
Preis auf Anfrage
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Hotel 225 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 225 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 225 m²
Gebäude im Herzen von Pula zu verkaufen, mit Meerblick!Die Grundfläche beträgt ca. 45 m2&nbs…
$628,411
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Hotel 300 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 300 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Geräumiges Anwesen in Barbariga, Vodnjan, 1,5 km vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche beträgt…
$854,325
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Hotel 1 000 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 1 000 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 1 000 m²
Helles Mini-Hotel mit 20 Zimmern, nur 200 m vom Meer entfernt in der Region Pula! Die Gesamt…
$2,48M
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Hotel 400 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 400 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 400 m²
Apartmenthaus in ruhiger und begehrter Lage in der Gegend von Pula, Veli Vhr, 2 km vom Meer …
$1,02M
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Hotel 650 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 650 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 13
Fläche 650 m²
Mini-Hotel in Peroj nur 600 Meter vom Meer entfernt mit Schwimmbad. Das Gebäude wurde ursprü…
$2,84M
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Hotel 235 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 235 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 235 m²
Apartmenthaus zum Verkauf in Banjole, nur 500 Meter vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche betr…
$835,617
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Hotel 332 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 332 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 332 m²
Im Zentrum von Premantura steht eine Doppelhaushälfte mit 6 Wohnungen zum Verkauf. Die Häuse…
$1,14M
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Hotel 738 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 738 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 26
Anzahl der Badezimmer 13
Fläche 738 m²
Tolles Mini-Hotel oder Pansion zum Verkauf in Premantura mit herrlichem Meerblick von jeder …
$1,78M
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Hotel 280 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 280 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
Apartmenthaus in der Nähe des Meeres – Fažana! Dieses hochwertige Familienapartmenthaus mit …
$593,555
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Hotel 315 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 315 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 315 m²
Aparthaus mit 5 Wohnungen zum Verkauf in Fazana, nur 600 Meter vom Meer entfernt, mit Meerbl…
$826,987
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Hotel 280 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 280 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 280 m²
Familienvilla zum Verkauf in Banjole (Volme), Istrien – 3 Wohnungen, 2 Garagen, fußläufig zu…
$902,626
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Hotel 135 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 135 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Apartmenthaus mit Swimmingpool nur 250 Meter vom Meer entfernt in Stija, Pula! Der wundersch…
$653,547
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Hotel 460 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 460 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 460 m²
Schönes Mehrfamilienhaus mit Pool nur 250 Meter vom Meer entfernt zu verkaufen! Es bietet ei…
$1,90M
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Hotel 283 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 283 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 283 m²
Wohnhaus mit 5 Wohnungen zu verkaufen in Liznjan, Pula, nur 1 km vom Meer entfernt!Die Gesam…
Preis auf Anfrage
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Hotel 530 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 530 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 530 m²
Atemberaubendes Touristenanwesen mit 5 Apartments in erstklassiger Lage in Pješčana Uvala, n…
$1,26M
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Hotel 415 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 415 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 415 m²
Apartmenthaus mit Swimmingpool und angelegtem Garten, ca. 1,5 km vom Meer entfernt in der Ge…
$1,19M
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Hotel 390 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 390 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 390 m²
Solides Anwesen in Liznjan, mit 3 geräumigen Wohnungen und Garten, ca. 1,2 km vom Meer entfe…
$1,03M
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Hotel 420 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 420 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Apartmenthaus in Meeresnähe in Banjole, ideal zum Vermieten, nur 250 Meter vom Meer entfernt…
$1,14M
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Hotel 414 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 414 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 414 m²
Wunderschöne Apart-Villa mit 5 Apartments mit Pool und Meerblick in der Gegend von Medulin! …
$1,49M
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Hotel 450 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 450 m²
Stadt Pola, Kroatien
Fläche 450 m²
Ein ganz besonderes Aparthaus mit vier Wohnungen in Pomer, nur 500 Meter vom Meer entfernt! …
$1,31M
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Hotel 220 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 220 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Mini-Hotel mit Swimmingpool und gutem Ruf in der Gegend von Valbandon, nur 600 m vom Meer en…
$661,929
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