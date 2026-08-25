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Hotels in Labin, Kroatien

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12 immobilienobjekte total found
Hotel 270 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 270 m²
Rabac, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 270 m²
Dieses Haus in Rabac verfügt über 17 Zimmer. Die Apartments sind kinderfreundlich und verfüg…
$1,37M
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Hotel 350 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 350 m²
Rabac, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Apart-Haus mit 6 Wohneinheiten mit atemberaubendem Meerblick in der Gegend von Rabac! Die En…
$736 954
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Hotel 438 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 438 m²
Rabac, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 438 m²
Fantastisches Ferienobjekt in der Gegend von Rabac mit herrlichem Blick auf das offene Meer!…
$1,13M
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Hotel 440 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 440 m²
Rabac, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 440 m²
Nur zehn Autominuten von Rabac und wenige Gehminuten vom Zentrum von Labin entfernt, gibt es…
$1,09M
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Hotel 1 025 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 1 025 m²
Rabac, Kroatien
Fläche 1 025 m²
Motel mit 70 Betten in Pican, Region Labin! Pićan ist eine kleine, jahrhundertealte istrisch…
Preis auf Anfrage
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Hotel 600 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 600 m²
Rabac, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 600 m²
Luxuriöses Boutique-Hotel in der Altstadt von Labin, nur 3 km von den wunderschönen Stränden…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Hotel 270 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 270 m²
Rabac, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Geräumige Villa mit Pool und drei Wohnungen nur 3 km vom Meer entfernt in der Gegend von Lab…
$619 014
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Hotel 3 000 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 3 000 m²
Rabac, Kroatien
Schlafräume 50
Fläche 3 000 m²
Der Landhauskomplex mit Befestigungselementen, der auf dem Land gebaut wurde Labin Adelsfami…
$3,20M
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Hotel 550 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 550 m²
Rabac, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 550 m²
Ein weitläufiges, idyllisches Anwesen am Stadtrand von Rabac, 4 km vom Meer entfernt, das in…
Preis auf Anfrage
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Hotel 260 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 260 m²
Rabac, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 260 m²
Apartmenthaus nur 70 Meter vom Meer entfernt – erstklassige Investitionsmöglichkeit An der S…
$868 349
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Hotel 3 000 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 3 000 m²
Rabac, Kroatien
Schlafräume 50
Fläche 3 000 m²
Das historische Anwesen im Gebiet Labin umfasst 18.772 m² und ist von Steinmauern umgeben. I…
$3,56M
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Hotel 450 m² in Rabac, Kroatien
Hotel 450 m²
Rabac, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 450 m²
Geräumiges Aparthotel mit 8 Wohneinheiten und Swimmingpool in Rabac im Grünen, nur wenige Ge…
$834 072
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