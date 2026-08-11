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Hotels in Grad Sibenik, Kroatien

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7 immobilienobjekte total found
Hotel in Grad Sibenik, Kroatien
Hotel
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Wunderschönes 4-Sterne-Hotel im Zentrum von Sibenik in der Nähe aller historischen Sehenswür…
$5,77M
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Hotel 298 m² in Grad Sibenik, Kroatien
Hotel 298 m²
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 298 m²
Gästehaus in außergewöhnlicher Lage, in der ersten Reihe zum Meer und Strand, in einer ruhig…
$1,14M
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Hotel 325 m² in Grad Sibenik, Kroatien
Hotel 325 m²
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 325 m²
Beeindruckendes Touristenobjekt in bester Lage – Perfekt für Ferienvermietungen!Dieses schön…
$657,599
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TekceTekce
Hotel 470 m² in Grad Sibenik, Kroatien
Hotel 470 m²
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 470 m²
Absolut einzigartiges Touristenanwesen in der 1. Reihe zum Meer am Strand in der Gegend von …
$2,06M
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Hotel 1 200 m² in Grad Sibenik, Kroatien
Hotel 1 200 m²
Grad Sibenik, Kroatien
Fläche 1 200 m²
Interessantes Investitionsobjekt auf der ersten Linie des Meeres in Zablache in der Nähe von…
Preis auf Anfrage
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Hotel in Grad Sibenik, Kroatien
Hotel
Grad Sibenik, Kroatien
Zwei herausragende Boutique-Hotels im Herzen der Adriaküste zu verkaufen! Tolle Gelegenheit,…
$10,96M
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Hotel 510 m² in Grad Sibenik, Kroatien
Hotel 510 m²
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 510 m²
Wunderschön eingerichtetes 4****-Appartementhaus mit 5 Apartments und Restaurant in der erst…
$1,72M
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