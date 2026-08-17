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Gewerbeimmobilien in Orikum, Albanien

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8 immobilienobjekte total found
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK in Orikum, Albanien
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK
Orikum, Albanien
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK 💶 Price: 120,000 Euros 📐 A…
$139,837
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BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH) in Orikum, Albanien
BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH)
Orikum, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
VLORA (NEAR THE CHURCH)📐 Fläche: 60 m2 (gross)💰 Preis: 1 350 €/m2📄 mit Eigentumszertifikat🏠 …
$94,438
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Gewerbefläche 50 m² in Orikum, Albanien
Gewerbefläche 50 m²
Orikum, Albanien
Fläche 50 m²
✅ Preis: 105.000 Euro✅ Standort: Orikum, Vlore✅ Fläche: 50m2Das Gebiet, in dem sich der Lade…
$121,150
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Hotel 2 200 m² in Radhime, Albanien
Hotel 2 200 m²
Radhime, Albanien
Fläche 2 200 m²
Exklusives Hotel zum Verkauf in Radhimë, Vlorë, in einem der begehrtesten und am schnellsten…
$4,69M
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Hotel 397 m² in Orikum, Albanien
Hotel 397 m²
Orikum, Albanien
Fläche 397 m²
Das Hotel ist zum Verkauf in einer perfekten Gegend mit einem fantastischen Blick auf das Me…
$424,585
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FOR SALE LAST FLOOR OF A 5-STOREY BUILDING IN RADHIME,VLORA! in Orikum, Albanien
FOR SALE LAST FLOOR OF A 5-STOREY BUILDING IN RADHIME,VLORA!
Orikum, Albanien
Fläche 242 m²
Etagenzahl 5
Zu verkaufen ist die 5. Etage (die oberste Etage) eines 5-stöckigen Gebäudes, derzeit in der…
$692,697
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Gewerbefläche 225 m² in Orikum, Albanien
Gewerbefläche 225 m²
Orikum, Albanien
Fläche 225 m²
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA. 💰 Price: 1400 euros/m² (negotiable) 📏 Ar…
$364,841
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HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! in Radhime, Albanien
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albanien
Fläche 2 470 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: 4-stöckiges Hotel mit nutzbarer Terrasse, 1 Kellergeschoss, Schwimmbad, Spielp…
$5,16M
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