  2. Albanien
  3. Farke
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Farke, Albanien

5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 30 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 30 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 8
Commercial premises for sale! The space has a surface area of 30.34 m2 and has an accessible…
$139,765
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Lager 14 m² in Tirana, Albanien
Lager 14 m²
Tirana, Albanien
Fläche 14 m²
Stockwerk -1/-1
Only Bill Clinton Street brings Parking Spot for sale. The parking spot is located in a soug…
$38,435
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurant, Café 93 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 93 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Etagenzahl 10
The Lounge - Bar environment is for sale, on the 0th floor by the main Shyqyri Brari road. T…
$430,942
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Lager 412 m² in Tirana, Albanien
Lager 412 m²
Tirana, Albanien
Fläche 412 m²
Etagenzahl 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$401,936
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 62 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 62 m²
Tirana, Albanien
Fläche 62 m²
Etagenzahl 5
Commercial space 62 m² net on the ground floor of a quality building in the elite area of Ko…
$203,824
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
