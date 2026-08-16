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Gewerbeimmobilien in Bashkia Himare, Albanien

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Himare
3
3 immobilienobjekte total found
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS in Himare, Albanien
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Himare, Albanien
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 5
Neu gebautes Shesim Hotel, komplett eingerichtet und betriebsbereit. 📍 Standort Potam, Hima…
$7,09M
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Century 21 Oksford
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Lager 15 m² in Palase, Albanien
Lager 15 m²
Palase, Albanien
Fläche 15 m²
Stockwerk -2/-2
Parking Post for sale at the Santorini Complex in Drimadhes! The parking lot has an area of…
$46,588
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Investment Realty Group
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Hotel 1 200 m² in Gjilek, Albanien
Hotel 1 200 m²
Gjilek, Albanien
Fläche 1 200 m²
? Dhermi? Fläche: 8000m2? Baufläche: 1200m2▪️ Preis: 4,000.000 EuroDhërmi ist eine der Perle…
$4,60M
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NEXT REAL ESTATE
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