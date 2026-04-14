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Gewerbeimmobilien in Bashkia Kavaje, Albanien

hotels
4
9 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 181 m² in Golem, Albanien
Gewerbefläche 181 m²
Golem, Albanien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Etagenzahl 6
Wir bieten zum Verkauf 2 Geschäfte an der EON Residenz in Golem. Sie haben eine Gesamtfläche…
$334,606
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Lager 379 m² in Golem, Albanien
Lager 379 m²
Golem, Albanien
Fläche 379 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im -1. Stock eines neuen Gebäudes im Golem Bereich in der Nähe des …
$219,225
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Gewerbefläche 22 m² in Golem, Albanien
Gewerbefläche 22 m²
Golem, Albanien
Fläche 22 m²
Stockwerk 1
Der Raum befindet sich im Erdgeschoss eines 6-stöckigen Gebäudes, das in Golem gebaut ist. D…
$69,129
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Hotel 1 563 m² in Golem, Albanien
Hotel 1 563 m²
Golem, Albanien
Zimmer 33
Schlafräume 32
Anzahl der Badezimmer 34
Fläche 1 563 m²
Etagenzahl 4
Das Hotel verfügt über eine Gesamtfläche von 1.690 m2, von denen 350 m2 Baustellen sind. Es …
$2,31M
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Gewerbefläche 124 m² in Golem, Albanien
Gewerbefläche 124 m²
Golem, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
A space suitable for a Golem café or other business is for sale. The building is certified a…
$173,610
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Hotel 1 400 m² in Golem, Albanien
Hotel 1 400 m²
Golem, Albanien
Zimmer 40
Schlafräume 40
Anzahl der Badezimmer 40
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 6/6
Hotel for sale in Sarande with an area of 1,400 m2 There are 40 rooms in total It is in wor…
$5,82M
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HOTEL FOR SALE +1200m2 LAND ON ROBIT MOUNTAIN! in Golem, Albanien
HOTEL FOR SALE +1200m2 LAND ON ROBIT MOUNTAIN!
Golem, Albanien
Zimmer 34
Fläche 3 000 m²
Hotel für Verkauf +1200m2 LAND ON ROBIT MOUNTAIN!Das Hotel befindet sich in einem der belieb…
Preis auf Anfrage
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Century 21 Eon
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Gewerbefläche 84 m² in Golem, Albanien
Gewerbefläche 84 m²
Golem, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 1
Der Raum befindet sich auf der Etage 0 in Golem. Dieser Raum hat eine Gesamtfläche von 84m2.…
$145,171
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Hotel 1 750 m² in Golem, Albanien
Hotel 1 750 m²
Golem, Albanien
Fläche 1 750 m²
Etagenzahl 5
Продаётся гостиница im Erholungsgebiet. 900 Meter hoch und 5 Meter hoch. Площадь помещения 1…
$1,27M
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