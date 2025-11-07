Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Saranda
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Saranda, Albanien

hotels
3
4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 55 m² in Gjashte, Albanien
Gewerbefläche 55 m²
Gjashte, Albanien
Fläche 55 m²
✅ Price: 120,000 Euros (negotiable) ✅ Location: Yacht Port, Sarande ✅ Construction area: 55m…
$138,013
Hotel 450 m² in Gjashte, Albanien
Hotel 450 m²
Gjashte, Albanien
Fläche 450 m²
Stockwerk 2/3
Skanderbeg Street, nur 80 Meter, wie die Krähe vom Meer fliegtFläche: 450m2Veranda: 50m2Prei…
$1,72M
Hotel in Cuke, Albanien
Hotel
Cuke, Albanien
Etagenzahl 4
Es ist ein passender Familienblick. IDieses gut gepflegte Hotel, gebaut im Jahr 2013, befind…
$2,56M
Hotel 200 m² in Gjashte, Albanien
Hotel 200 m²
Gjashte, Albanien
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
✅ Liegeplatz: Sarande✅ Fläche jeder Etage: je 200 m2✅ Fläche: 600 m2✅ Preis: Nach der Anfrag…
$2,08M
