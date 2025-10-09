Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Dajt, Albanien

4 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 195 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 195 m²
Tirana, Albanien
Fläche 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$582,354
Gewerbefläche 1 200 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 1 200 m²
Tirana, Albanien
Fläche 1 200 m²
Stockwerk 4/4
Shesim godine 3 kate me parkim dhe papafingo Godina eshte e vendosur ne 1000m2 truall me njo…
$990,002
Gewerbefläche 70 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 70 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 8
In Shkoze, near the Fresku area, we are selling commercial premises. It is located on the 0t…
$123,459
