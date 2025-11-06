Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Kamza, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Lager 19 m² in Kamza, Albanien
Lager 19 m²
Kamza, Albanien
Fläche 19 m²
Stockwerk -1/9
We offer 2 parking spaces in the Univers City complex with a net area of 19.1 m2 and 17.37 m…
$31,447
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 28 m² in Kamza, Albanien
Gewerbefläche 28 m²
Kamza, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
In one of the most sought-after areas for rapid development in Tirana, we offer for sale a s…
$114,141
Eine Anfrage stellen
