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Gewerbeimmobilien in Nord-Albanien, Albanien

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Durrës
144
Bashkia Shijak
5
109 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 42 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 42 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
Die Räumlichkeiten befinden sich am Rande der Straße im Museum, Durres, auf der 0. Etage ein…
$111,410
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Gewerbefläche 102 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 102 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 1
Ein Platz zum Verkauf in der Tocak-Komplex in der Region Plazh. Nach der Bescheinigung hat d…
$173,610
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Gewerbefläche 38 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 38 m²
Durrës, Albanien
Fläche 38 m²
$60,171
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TekceTekce
For Sale: Industrial Warehouse (Kapanon) in Rrashbull area, outskirts of Durrës — ready for use, full documentation in Durrës, Albanien
For Sale: Industrial Warehouse (Kapanon) in Rrashbull area, outskirts of Durrës — ready for use, full documentation
Durrës, Albanien
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
💰 Price: €330,000 📐 Total area: 350 m² 📦 Internal area: 235 m² 🛁 Bathroom: 1 🏢 Floor: 1 …
$383,354
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Gewerbefläche 63 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 63 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 2/11
Die Räumlichkeiten befinden sich im 2. Stock eines Gebäudes mit Aufzug auf der A.Goga Straße…
$115,381
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Gewerbefläche 45 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 45 m²
Durrës, Albanien
Fläche 45 m²
Der Raum befindet sich im Erdgeschoss von Kazazi in Durres. Das Anwesen hat eine Gesamtfläch…
$113,766
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Restaurant 400 m² plus 70 m² Keller für die Küche. in Durrës, Albanien
Restaurant 400 m² plus 70 m² Keller für die Küche.
Durrës, Albanien
Fläche 470 m²
Restaurant 400 m² plus 70 m² Keller für die Küche. Es gibt eine interne Treppe sowie einen s…
$1,41M
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Gewerbefläche 133 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 133 m²
Durrës, Albanien
Fläche 133 m²
Stockwerk 2/8
Die Räumlichkeiten befinden sich im 2. Stock eines Gebäudes im Bau im Zentrum von Durres im …
$263,277
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Gewerbefläche 2 800 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 2 800 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 800 m²
Stockwerk 7/7
Die Räumlichkeiten bestehen aus einem 7-stöckigen Gebäude auf der neuen Hafenstraße in Durre…
$11,54M
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Gewerbeimmobilie in Durrës, Albanien
Gewerbeimmobilie
Durrës, Albanien
Fläche 121 m²
Gewerbeimmobilie, Innenfläche: 121 m², Veranda: 76 m².
$386,658
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Hotel 1 198 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 198 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 25
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 198 m²
Stockwerk 5/5
Das Apartmenthotel liegt am Meer in der Kavaja Rock Gegend in Durres. Das Anwesen hat 600 m2…
$6,92M
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Gewerbefläche 88 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 88 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Büro- oder Einzelhandelsfläche zum Verkauf erhältlich. Das Hotel liegt auf der 0 Etage in ei…
$181,864
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Gewerbefläche 217 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 217 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Fläche 217 m²
Stockwerk 1/10
Die Umgebung befindet sich im ersten Stock eines Gebäudes in der Nähe der Egnatia Street, Du…
$1,39M
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Gewerbefläche 66 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 66 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Das Geschäft befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnungsgebäudes an der Straße Pranvera in D…
$138,458
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Gewerbefläche 47 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 47 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Die Umgebung befindet sich im Erdgeschoss neben dem Demotive Museum, Durres. Objekt ist für …
Preis auf Anfrage
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Restaurant, Café 219 m² in Durrës, Albanien
Restaurant, Café 219 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
Dieser Raum befindet sich im Erdgeschoss eines 6-stöckigen Gebäudes und hat eine Fläche von …
$410,471
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Gewerbefläche 58 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 58 m²
Durrës, Albanien
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/5
Die Räumlichkeiten befinden sich im ersten Stock des Flagship Center in Durres. Die Unterkun…
$173,072
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Gewerbefläche 75 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 75 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Verkauf eines Gewerberaums mit einer Fläche von 75 qm. Das Hotel liegt im Gebiet Plazh Illir…
$117,017
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Gewerbefläche 27 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 27 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 1/5
Die Räumlichkeiten befinden sich im 0. Stock eines Gebäudes im Industriemarkt in der Nähe de…
$103,843
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Hotel 709 m² in Durrës, Albanien
Hotel 709 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 26
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 709 m²
Stockwerk -1/10
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Durres Beach, einem Komplex mit regelmäßiger Verwaltung…
$1,54M
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Produktion 576 m² in Durrës, Albanien
Produktion 576 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 576 m²
Stockwerk 2/2
Das Anwesen befindet sich auf der Autobahn Tirana-Durres zwischen der Fllake Überführung und…
$1,73M
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Hotel 363 m² in Durrës, Albanien
Hotel 363 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 27
Schlafräume 27
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 363 m²
Zum Verkauf: Fünfgeschossiges Hotel, befindet sich am Iliria Beach, Durres. Luxuriöses Hotel…
$1,51M
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Future Home Invest
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Gewerbefläche 8 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 8 m²
Durrës, Albanien
Fläche 8 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Gebäudes in der Nachbarschaft 1, in Du…
$51,847
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Gewerbefläche 50 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 50 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Möbel und Zubehör für einen Schönheitssalon, Massageraum oder Kosmetikraum sind zum Verkauf.…
$17,747
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Gewerbefläche 32 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 32 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Der Raum befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes in Vollga in der Nähe des 27-stöc…
$108,173
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Gewerbefläche 13 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 13 m²
Durrës, Albanien
Fläche 13 m²
Stockwerk -1
Der Raum befindet sich neben der Hauptstraße der Wasserversorgung in Durrës, ganz in der Näh…
$21,109
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Gewerbefläche 32 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 32 m²
Durrës, Albanien
Fläche 32 m²
Dieser Raum befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes im Bereich "Train Station", Du…
$110,606
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Gewerbefläche 57 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 57 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1
$131,740
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Gewerbefläche 65 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 65 m²
Durrës, Albanien
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
🏢 HANDELSPAZ FÜR DEN VERKAUF – ILIRIA BEACH, DURRS📍 Standort: Iliria Beach, DurrësEine ausge…
$136,960
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Gewerbefläche 42 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 42 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 12
Das Geschäft befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes in Ish-Urt, Durres. Es hat 41…
$79,498
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