Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Tirana
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Tirana, Albanien

;
restaurants
5
büros
13
lagerräume
23
laden
14
Zeig mehr
125 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 81 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 81 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 1/8
Es wird eine Geschäftseinheit in einer sehr günstigen Lage in der Debar Street zum Verkauf a…
$422,254
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 50 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 50 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 10
The space is located on the ground floor of a new building near the former Aviation Field, a…
$174,814
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 68 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 68 m²
Tirana, Albanien
Fläche 68 m²
Wir präsentieren den Laden zum Verkauf, positioniert in einem neu gebauten Komplex, in einem…
$181,910
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Gewerbefläche 18 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 18 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 1/5
Very good investment opportunity! Unit for sale near Joena supermarket on December 21. The a…
$125,789
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurant, Café 200 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 200 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 10
Zu verkaufen ist ein funktionelles Bar-Billiards-Geschäft, mit einem etablierten Ruf und eta…
$46,588
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 140 m² in Tirana, Albanien
Büro 140 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/8
We offer an office for sale in the heart of the block in a new building with an elevator. It…
$805,597
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0 in Tirana, Albanien
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0
Tirana, Albanien
Fläche 94 m²
DIENSTLEISTUNG AREA 06 | FLOOR 0📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Nettofläche: 84.54 m2🔹 Gemein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro 42 m² in Tirana, Albanien
Büro 42 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 7
Commercial unit for rent in Myslym Shyri! The premises are located on the ground floor withi…
$186,353
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 350 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 350 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/9
Ky ambient komercial ndodhet në katin e parë të një ndërtese 9-katëshe në zonën Ish Parku, T…
$989,132
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 840 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 840 m²
Tirana, Albanien
Fläche 840 m²
Eine seltene Investitionsmöglichkeit in einem der sich am schnellsten entwickelnden Gebiete …
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 216 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 216 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 216 m²
Stockwerk 1/8
Commercial space for sale in Misto Mame. The space is located on the 1st floor of a new buil…
$553,236
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Lager 24 m² in Tirana, Albanien
Lager 24 m²
Tirana, Albanien
Fläche 24 m²
Stockwerk -1/10
We are selling a parking space in the former Park area. The post office is located on the -1…
$27,953
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 82 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 82 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 8
On Ali Demi street, a business unit with a perfect location is for sale!!! The space is loca…
$209,648
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1 in Tirana, Albanien
SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1
Tirana, Albanien
Fläche 158 m²
Etagenzahl 1
DIENSTLEISTUNG 14 | FLOOR 1📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Nettofläche: 141.73 m2🔹 Gemeinsame…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Lager 1 000 m² in Tirana, Albanien
Lager 1 000 m²
Tirana, Albanien
Fläche 1 000 m²
Mysto Mame Magazine zum Verkauf!Es gibt eine Gesamtfläche von 978 m2, von 6m bis 7m auf dem …
$2,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Parkplatz in Tirana, Albanien
Parkplatz
Tirana, Albanien
Fläche 14 m²
Etagenzahl 1
Parkplatz zu verkaufen
$29,262
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Sprachen
English, Русский, Italiano
Miethaus in Tirana, Albanien
Miethaus
Tirana, Albanien
✅ Preis: Euro✅ Standort: Yzberisht, Tirana✅ Gesamtfläche: 71m2✅ Ausrichtung: WestDie Gegend,…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Lager 33 m² in Tirana, Albanien
Lager 33 m²
Tirana, Albanien
Fläche 33 m²
Premium Location: In one of the most sought-after areas of Tirana, on Petro Nini Luarasi str…
$52,412
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Lager 105 m² in Tirana, Albanien
Lager 105 m²
Tirana, Albanien
Fläche 105 m²
Stockwerk -2/9
7 Parking spaces for sale in Jordan Misja Floor -2 Two of which are sold together indivisibl…
$203,824
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 130 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 130 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Commercial premises for sale in Fresk! The environment has a surface of 130m2, it is organiz…
$349,413
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 103 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 103 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Commercial space for sale at Square 21, Kavajes Street! • Area: 112 m² • Net Rent: 2400 EUR…
$658,060
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 289 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 289 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 289 m²
Lediglich bei URBAN LIMIT, in der Nähe des Air Albania Stadium, eines der Premium- und entwi…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Lager 19 m² in Tirana, Albanien
Lager 19 m²
Tirana, Albanien
Fläche 19 m²
Stockwerk -1/-1
Parking space on the -1st floor of a building under construction on Hoxha Tahsim Street, nea…
$33,777
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 180 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 180 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/11
Commercial space (shop) for sale in the Red School area Gross area 182.7 m2 Net area 180.7 m…
$487,547
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 101 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 101 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk -1/14
In one of the most elite areas of Tirana, the former exhibition area, we offer a business sp…
$442,589
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 188 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 188 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
Apartment for sale — 106.6 m² (93.9 m² net). Divided into 2 bedrooms, 2 bathrooms, living ro…
$616,525
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 240 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 240 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 240 m²
Etagenzahl 9
I am renting a shop on Dritan Hoxha Street, Laprakë. The shop is located on Floor 0 and Flo…
$657,235
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 126 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 126 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 5/8
The business environment is offered in a building known for its prestige in the BLLOKU area,…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Lager 42 m² in Tirana, Albanien
Lager 42 m²
Tirana, Albanien
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/-1
Wir bieten an, zwei Garagen im RTSH-Bereich zu verkaufen.Zwei Einheiten befinden sich im Sto…
$148,635
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Lager in Tirana, Albanien
Lager
Tirana, Albanien
Stockwerk -2
Wir bewerben uns für den Verkauf 4 Post Parking in einer Wohnanlage in Ali Demi.📍 Die Pfoste…
$98,369
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Gehen