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Gewerbeimmobilien in Bashkia Vlore, Albanien

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Orikum
8
96 immobilienobjekte total found
Gewerbeimmobilie zum Verkauf in Vlora, Albanien in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbeimmobilie zum Verkauf in Vlora, Albanien
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
Geschäftseinheit zum Verkauf in Vlora, Südalbanien. Suchen Sie nach der idealen Gelegenheit,…
$150,248
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Albania Property Group
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🏬 2 COMMERCIAL UNITS FOR SALE NEAR AULONA LUNA PARK, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🏬 2 COMMERCIAL UNITS FOR SALE NEAR AULONA LUNA PARK, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
🏬 2 COMMERCIAL UNITS FÜR SALE NEAR AULONA LUNA PARK, VLORA.💰 PREIS: 1.800 € / m2➡️ Signifika…
$255,550
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Seafront Commercial Space For Sale In Lungomare Vlore Albania in Bashkia Vlore, Albanien
Seafront Commercial Space For Sale In Lungomare Vlore Albania
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 126 m²
Etagenzahl 13
Gewerbeeinheit direkt am Meer an der Lungomare in Vlorë, Albanien, zu verkaufen. Eine außerg…
$818,529
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Albania Property Group
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TekceTekce
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! in Radhime, Albanien
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albanien
Fläche 2 470 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: 4-stöckiges Hotel mit nutzbarer Terrasse, 1 Kellergeschoss, Schwimmbad, Spielp…
$5,16M
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Büro 92 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Büro 92 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 92 m²
Diese Service-Einheit zum Verkauf in der Court Distrib von Vlora Pressents eine Prime Locati…
$172,971
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🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 1
🆕💅🏻 VERKAUF AESTHETISCHE KENTERSTÜTZUNG NEAR THE ‚JANI MINGA‘ SCHOOL, VLORA💄 Dieses Geschäft…
$9,364
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DES Real Estate
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Büro 43 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Büro 43 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 43 m²
Ein außergewöhnliches Gewerbeimmobilien ist jetzt zum Verkauf im Herzen von Vlora City, Präs…
$55,786
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Lager 15 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Lager 15 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 15 m²
Parkplatz zum Verkauf mit einer Fläche von 15 m2, befindet sich in einem sehr begehrten Bere…
$21,015
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Restaurant, Café 182 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 182 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 182 m²
Zum Verkauf! Restaurant auf Lungomare! Das Restaurant befindet sich an der ersten Küste in d…
$1,72M
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Gewerbefläche 91 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 91 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 91 m²
Tolle Lage, schnelle Zone!Das Geschäft wird in einem der häufigsten Gegenden der Stadt Vlora…
$110,802
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Restaurant, Café 130 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 130 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 130 m²
Handelseinheit 130 m2 im Erdgeschoss eines neu abgeschlossenen Gebäudes auf der Transbalkani…
$457,608
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Hotel in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel
Bashkia Vlore, Albanien
Hotel zum Verkauf in Cold Water, mit einem herrlichen Blick auf das Meer. Das Hotel verfügt …
$1,92M
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Gewerbefläche in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche
Bashkia Vlore, Albanien
- Premium Location: Start von Lungomare, VloraEin voll betriebsbereites Geschäft zum Verkauf…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 245 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 245 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 245 m²
Sind Sie auf der Suche nach dem perfekten Standort, um Ihr Unternehmen zu starten oder Ihre …
$713,420
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Hotel 300 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Wir verkaufen Hotels in London, Vlora.In einer der elitärsten und touristischsten Gegenden d…
$1,72M
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Investment Realty Group
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HOTEL FOR SALE IN VLORE! in Bashkia Vlore, Albanien
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 602 m²
Etagenzahl 4
Das Hotel befindet sich in einer Gegend mit hohem Fußgängerverkehr, ganz in der Nähe des Vlo…
$1,76M
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Century 21 Marina
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🏡🌲 BUILDING + LAND FOR SALE IN SODĖ FOREST, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🏡🌲 BUILDING + LAND FOR SALE IN SODĖ FOREST, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
🏡🌲 BUILD + LAND FÜR SALE IN SODINA FOREST, VLORA🌲 In einer der ruhigsten und grünsten Gegend…
$234,664
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Gewerbefläche 48 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 48 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 48 m²
Successful Investment on the Waterfront - Sale of Two Shops on the Waterfront! If you are l…
$138,377
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Gewerbefläche in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche
Bashkia Vlore, Albanien
Two private parking spots available for sale on the underground floor of a new building loca…
$18,870
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Gewerbefläche 50 m² in Orikum, Albanien
Gewerbefläche 50 m²
Orikum, Albanien
Fläche 50 m²
✅ Preis: 105.000 Euro✅ Standort: Orikum, Vlore✅ Fläche: 50m2Das Gebiet, in dem sich der Lade…
$121,150
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Gewerbefläche 64 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 64 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 64 m²
✅ Verkaufspreis: 3500 Euro/m2✅ Standort: Lungomare, Vlore✅ Fläche: 64m2Die Immobilie befinde…
$269,150
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Gewerbefläche in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche
Bashkia Vlore, Albanien
🏢🔑 2-STOREY BUILDING + WAREHOUSE FÜR SALE – KARABASH NEIGHBORHOOD, NEAR VLORA MUNICIPALITY.💰…
$807,183
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Gewerbefläche 46 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 46 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 46 m²
In der Stadt Vlora, in einem entwickelten und stark frequentierten Gebiet, wird im Komplex „…
$90,117
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Gewerbefläche 37 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 37 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 37 m²
Сommercial Immobilien zum Verkauf in Lungomare! Prämissen für Büro, Geschäft oder Wohnungen.…
$96,003
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🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA 🏷 Sale price: 80,00…
$93,980
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA 🏷 Sale price: 2500 Euro…
$87,816
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Hotel 2 200 m² in Radhime, Albanien
Hotel 2 200 m²
Radhime, Albanien
Fläche 2 200 m²
Exklusives Hotel zum Verkauf in Radhimë, Vlorë, in einem der begehrtesten und am schnellsten…
$4,69M
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 65 m²
🏢 BUSINESS PREMISE FÜR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.💰 PREIS: 270.000 Euro / Insgesamt (verhand…
$314,052
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH PLANT, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH PLANT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 115 m²
🏢 BUSINESS UMWELT FÜR VERKAUF IN DER FORMER FISCHEREI, VLORA.💰 PREIS: 2.500 Euro / m2📐 Gesam…
$338,623
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Restaurant, Café 151 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Restaurant, Café 151 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 151 m²
Cafe Bar befindet sich im Herzen von Vlora, auf der Stadt Boulevard. Die Bar ist beliebt bei…
$261,827
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Eigenschaftstypen in Bashkia Vlore

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