Residential complex Квартира в Газипаше от застройщика

Продажа квартиры в Газипаше от застройщика с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на восток от Алании с населением 52000 человек. Газипаша имеет собственную городскую инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжи. Газипаша находится на равнине между Средиземным морем и Торосскими горами. Центральный пляж Газипаши находится между руинами античного города Селенус и Пещерой Кызылын, вдол пляжа расположены пляжные кафе и клубы с аквапарками.

Медицинская сфера в Газипаше хорошо развита, есть поликлиники, городская больница, стоматологические кабинеты. Так же, есть косметологические кабинеты, салоны красоты, фитнес клубы и йога студии. Жизнь в Газипаше имеет размеренный ритм и максимальное единение с природой.

В Газипаше есть государственные и частные школы, детские садики, филиал университета Аллаадина Кейкубада. По всему городу находятся детские и спортивные площадки, проложены велосипедные дорожки. Город хорошо развит для постоянного проживания и отдыха. И продолжает развиваться дальше.

Газипаша отличается размеренным образом жизни и большими перспективами на рынке недвижимости. Здесь строятся большие красивые комплексы с хорошей инфраструктурой, а район и городская инфраструктура продолжают активно развиваться.

В Газипаше находится международный аэропорт, который принимает туристов круглый год. Одно из основных преимуществ аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси вы будете уже дома, не нужно предварительно заказывать трансфер.

Проект жилого комплекс находится на расстоянии 1000 м до берега моря и всего в 3 км от аэропорта Газипаши. В нескольких минутах ходьбы от дома находятся рестораны, супермаркеты, бары. На закрытой территории находится один жилой блок на 58 квартир с инфраструктурой и садом, по периметру комплекса установлена систем камер круглосуточного видеонаблюдения.

Покупая квартиру в Газипаше, вы будете жить со всеми удобствами в доме с инфраструктурой пятизвездочного отеля. На территории будут доступны:

Бассейн

Детская площадка в саду

Детская игровая комната

Фитнес зал

Турецкая баня

Сауна

Комната развлечений

Комната для сквоша

Соляная комната

Парная

Зона отдыха

Кафе – бар

Мини-клуб

Во всех квартирах выполнен ремонт от застройщика. Стелы окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, на полу – керамогранитная плитка. В кухне и ванной комнате установлена встроенная мебель и сантехника.

Квартиры имеют планировку 1+1 и 2+1 имеют кухню-гостиную американского типа с выходом на балкон.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать мебель и технику для дома, проконтролируют доставку и установку. Вы сможете заехать в уже обставленную по вашему вкусу квартиру. А так же, помогут подключить счетчики на свет и воду, оформить страховку и сформировать пакет документов для получения вида на жительство.

Что бы подобрать квартиру, планировку и согласовать условия уплаты, свяжитесь с нами через форму на сайте.