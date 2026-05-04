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Residential complex Квартира в Газипаше от застройщика

Gazipasa, Turkey
from
$126,173
;
23
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ID: 1875
New building ID on Realting
Last update: 25/03/2023

Location

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  • Country
    Turkey
  • State
    Mediterranean Region
  • Town
    Gazipasa

Property characteristics

Property parameters

  • Class
    Class
    Premium class
  • Type of new building construction
    Type of new building construction
    Monolithic
  • The year of construction
    The year of construction
    2024
  • Finishing options
    Finishing options
    Finished
  • Number of floors
    Number of floors
    8

About the complex

Продажа квартиры в Газипаше от застройщика с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на восток от Алании с населением 52000 человек. Газипаша имеет собственную городскую инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжи. Газипаша находится на равнине между Средиземным морем и Торосскими горами. Центральный пляж Газипаши находится между руинами античного города Селенус и Пещерой Кызылын, вдол пляжа расположены пляжные кафе и клубы с аквапарками.

Медицинская сфера в Газипаше хорошо развита, есть поликлиники, городская больница, стоматологические кабинеты. Так же, есть косметологические кабинеты, салоны красоты, фитнес клубы и йога студии. Жизнь в Газипаше имеет размеренный ритм и максимальное единение с природой.

В Газипаше есть государственные и частные школы, детские садики, филиал университета Аллаадина Кейкубада. По всему городу находятся детские и спортивные площадки, проложены велосипедные дорожки. Город хорошо развит для постоянного проживания и отдыха. И продолжает развиваться дальше.

Газипаша отличается размеренным образом жизни и большими перспективами на рынке недвижимости. Здесь строятся большие красивые комплексы с  хорошей инфраструктурой, а район и городская инфраструктура продолжают активно развиваться.

В Газипаше находится международный аэропорт, который принимает туристов круглый год. Одно из основных преимуществ аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси вы будете уже дома, не нужно предварительно заказывать трансфер.

Проект жилого комплекс находится на расстоянии 1000 м до берега моря и всего в 3 км от аэропорта Газипаши. В нескольких минутах ходьбы от дома находятся рестораны, супермаркеты, бары. На закрытой территории находится один жилой блок на 58 квартир с инфраструктурой и садом, по периметру комплекса установлена систем камер круглосуточного видеонаблюдения.

Покупая квартиру в Газипаше, вы будете жить со всеми удобствами в доме с инфраструктурой пятизвездочного отеля. На территории будут доступны:

  • Бассейн
  • Детская площадка в саду
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Комната развлечений
  • Комната для сквоша
  • Соляная комната
  • Парная
  • Зона отдыха
  • Кафе – бар
  • Мини-клуб

Во всех квартирах выполнен ремонт от застройщика. Стелы окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, на полу – керамогранитная плитка. В кухне и ванной комнате установлена встроенная мебель и сантехника.

Квартиры имеют планировку 1+1 и 2+1 имеют кухню-гостиную американского типа с выходом на балкон.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать мебель и технику для дома, проконтролируют доставку и установку. Вы сможете заехать в уже обставленную по вашему вкусу квартиру. А так же, помогут подключить счетчики на свет и воду, оформить страховку и сформировать пакет документов для получения вида на жительство.

Что бы подобрать квартиру, планировку и согласовать условия уплаты, свяжитесь с нами через форму на сайте.

 

Location on the map

Gazipasa, Turkey
Education
Grocery stores
Food & Drink
Leisure

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Residential complex Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turkey
from
$126,173
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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