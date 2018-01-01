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  3. High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey

High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey

Kartal, Turkey
from
€174,592
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17
Description Description
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About the complex

We offer apartments with a view of the sea and Prince Islands.

The residence features a modern sports center, an outdoor swimming pool, a Turkish bath, a sauna and steam rooms, a basketball court and a kids' playground, around-the-clock security and concierge service.

Location and nearby infrastructure

The property is located just a few minutes walk from a metro station and near E-5 highway, 10 minutes drive from the International Airport, 5 minutes from the seaside.

New building location
Kartal, Turkey

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High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Turkey
from
€174,592
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к широким песчаным пляжам. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере.  Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бассейны для плаванья. Он придется по душе последователям  эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькие детки с колясками. Пляжи Демирташа долгое время были «дикими».  Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным  дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевания, душевые, кафе. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованных мест для отдыха. Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой  1+1, пентхаусов 2+1 и панорамного пентхауса 3+1. Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель с гранитной столешницей, установленной сантехникой, межкомнатные двери, элкетронагреватель. Можно сразу завозить мебель и жить. Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На территории жилого комплекса будут доступны следующие развлечения: Бассейн Аквапарк Крытый бассейн Детская игровая комната Теннисный корт / баскетбольная площадка Сауна Фитнес зал Парная комната Хамам – турецкая баня Массажная комната Конференц зал Бильярд Настольный теннис Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой Парковка. Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо. Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести квартиру в рассрочку без процентов от застройщика. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года. Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобретете надежного помощника, который поможет подобрать ваш вариант планировки и подберет индивидуальный для вас план оплаты. Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик. По пятницам,  в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары, сопровождая свежеиспеченным хлебом и разнообразными салатами. В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на территории доступны большая детская площадка, зоны для барбекю, беседки, спортивная площадки и футбольное поле. Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлениях согласно графика. Демирташ активно развивается. На территории Демирташа строится много современных жилых комплексов, открываются новые магазины и заведения, а количество  желающих отдохнуть здесь увеличивается с каждым годом. Вам  понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.  
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