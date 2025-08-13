Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
The family house is located in Brca - Sutomore. It has two floors and an open view of the sea. The distance from the beach is only 330m as the crow flies.
On the ground floor there are two bedrooms, while on the first floor there is a kitchen with a dining room and a large living room. There are two more bedrooms on the second floor.
The house is completely renovated and excellently maintained. It represents an excellent opportunity for investment and rental during the season.
The request for legalization was duly submitted.
