  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Майами, США
от
$704
;
8
Оставить заявку
ID: 28506
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Momišićima.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, a kupatilo posjeduje podno grijanje.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duži vrmenski period, uz obavezan depozit!   

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Майами, США
от
$998
Жилой квартал Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$2,113
Жилой квартал Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Майами, США
от
$587
Жилой квартал Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$322,743
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$880
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$704
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Жилой квартал Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Майами, США
от
$70,417
Luxuriously furnished studio available for sale. The studio apartment is 25 m2. It is located on the first floor in Veliše Mugoše Street at the foot of the Gorica hill, just a few minutes from the city center
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Показать все Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Майами, США
от
$129,097
Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Показать все Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Майами, США
от
$151,396
Prodaje se prelijep jednosoban stan povrsine 43m2. Ispred stana ima dodatna ostava. Stan je udaljen od mora na 6minuta pjeske. Nova zgrada. Odlicna lokacija
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации