  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin

Жилой квартал One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin

Майами, США
от
$2,582
;
9
Оставить заявку
ID: 28640
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
One bedroom apartment of 46.47 m2 is for sale in Kolašin, Breza settlement. It is a new residential building with a modern and attractive appearance. It is located in the immediate vicinity of the 5-star Breza Hotel and the future Splendid Hotel. The street has heaters under the asphalt on the uphill sections. Heaters are also installed on the driveways and plateau. The sanitary ware used are Villeroy and Boch Hansgrohe. … THE PLANNED CONSTRUCTION OF SEVERAL LUXURY APARTMENTS IN THE SETTLEMENT OF BREZA HOTELS, ONE OF WHICH IS ALREADY UNDER CONSTRUCTION (HOTEL BREZA). ALSO, THE PLAN PROVIDES FOR THE CONSTRUCTION OF A GONDOLA WHICH WILL CONNECT KOLAŠIN WITH THE SKI CENTER. STARTING STATION IS PLANNED RIGHT IN THE SETTLEMENT NOT FAR FROM OUR COMPLEX. IT SHOULD BE EMPHASIZED THAT KOLAŠIN IS CONSIDERED THE FASTEST GROWING SKI CENTER IN REGION. OPENING OF THE HIGHWAY SECTION THAT WILL CONNECT IT TO IN ADDITION TO THAT, IT GOES TO PODGORICOM. EXCEPT THE NEW CABLE CARS WHICH ARE OPEN FOR THE LAST COUPLE OF YEARS, EXPECTED TO BE FOR NEXT SEASON, PREPARE THE SKI TRACKS FOR STRENGTHS CONSTRUCTION OF A BOB TRACK WHICH WILL SIGNIFICANTLY IMPROVE THE LEVEL OF THE SKI AREA RAISE. CLOSE TO LAKE BIOGRAD WITH THE OLDEST RAINFOREST IN EUROPE, TAROM RAFTING, HIKING, HORSE RIDING, DRIVING BY BICYCLE IN THE PITOTE SPACES OF THE BJELAŠKI MOUNTAINS, ETC THE POSSIBILITY OF TOURISM DEVELOPMENT OUTSIDE THE WINTER SEASON.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Майами, США
от
$126,750
Жилой квартал Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Майами, США
от
$3,204
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Майами, США
от
$322,743
Жилой квартал Stan 33 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Майами, США
от
$88,021
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
от
$704
Вы просматриваете
Жилой квартал One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Майами, США
от
$2,582
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Майами, США
от
$4,108
Na prodaju jednosoban stan 104m2 u zgradi Oaza. Stan je pozicioniran na cetvrtom spratu u zgradi koja posjeduje dva lifta i recepciju sa osobljem, visoki plafoni i velika terasa koja gleda na dvorisnu stranu zgrade. Orjentacija Jug Cijena: 3500€ m2
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Показать все Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Майами, США
от
$3,873
Trosoban nov, neuseljen duplex stan od 120m2 nalazi se u Tivtu. Odlikuje se privatnošću, otvorenim pogledom na more, svježim vazduhom i dvije velike terase. Ispred zgrade je jedno parking mesto. Stan se nalazi iznad crkve Svetog Antonija, na 4. spratu zgrade bez lifta
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Показать все Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Майами, США
от
$322,743
The fully equipped apartment is located in an attractive part of the Old Bakery complex. It is located on the third floor of a building with excellent structure and organization, overlooking the courtyard. The possibility of purchasing an additional garage space
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации