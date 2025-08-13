  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT

Жилой квартал Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT

Майами, США
от
$763
;
10
Оставить заявку
ID: 28654
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
For rent: Beautifully furnished three-bedroom apartment, 135m², on the second floor of a private house, in Stari Aerodrom. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, three bedrooms, bathroom, and three terraces. The living room has an air conditioning unit. A private parking space is available in front of the house. It is for rent for a longer period, with a required deposit equal to one month's rent!

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$528
Жилой квартал Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Майами, США
от
$586,806
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Майами, США
от
$822
Жилой квартал One bedroom apartment with the garage, City kvart
Майами, США
от
$166,653
Жилой квартал Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$322,743
Вы просматриваете
Жилой квартал Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Майами, США
от
$763
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Майами, США
от
$258,194
Stan površine 100m2 dostupan je za prodaju. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u ulici 4. Jula u zgradi Zetagradnje. U cijenu su uključena i dva garažna mjesta kao i ostava od 8m2
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Жилой квартал Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Жилой квартал Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Жилой квартал Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Жилой квартал Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Показать все Жилой квартал Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Жилой квартал Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Майами, США
от
$211,250
Jednosoban stan nalazi se u okviru ekskluzivnog resort-a Royal Blue. Resort ima više pratećih sadržaja: recepciju, bazen, uvijek dostupan korisnicima, bar, uskoro i restoran i SPA i Wellness centar. Resort funkcionise po principu condo hotela, gdje se stan se može izdavati u okviru menadzmen…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Майами, США
от
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Momišićima.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, a kupatilo posjeduje podno grijanje.…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации