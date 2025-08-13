  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  Жилой квартал One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX

Жилой квартал One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX

Майами, США
от
$645
;
7
ID: 28798
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

One-room furnished apartment in Block 9 is available for rent. The apartment is located on the third floor, in the urban part of the city and is oriented to the east. The apartment is available for occupancy from August 1.

Местонахождение на карте

Майами, США
