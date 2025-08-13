Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

ID: 28532
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Izdaje se namjesten jednoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoricu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Местонахождение на карте

Вы просматриваете
Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Другие комплексы
One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Жилой квартал One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Жилой квартал One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Жилой квартал One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Майами, США
от
$117,361
One bedroom apartment for sale, with an area of ​​48.19 m2 on the second floor, in the Casa building in Zagorič. The structure of the apartment is as follows: hallway, bathroom, living room, kitchen with dining room, bedroom and terrace. A smart installation system has been installed, as wel…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Жилой квартал Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Жилой квартал Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Жилой квартал Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Жилой квартал Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Показать все Жилой квартал Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Жилой квартал Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Майами, США
от
$519,910
In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage. Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas. The apartment is excellently designed, has a…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Жилой квартал One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Жилой квартал One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Жилой квартал One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Жилой квартал One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Показать все Жилой квартал One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Жилой квартал One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Майами, США
от
$134,965
A fully equipped and new one-room apartment is for sale in Dobrota. The apartment has 29m2 and a great terrace of 32m2 with a view of the Bay of Kotor. A parking space is included in the price
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
