Жилой квартал Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom

Two-room apartment of 74m2 is located in a newer building at Stari Aerodrom. Well structured, sold fully equipped.
It has a split system, the dining room is separated from the kitchen, each room has its own air conditioner.
On the side there is a small storage room of 5m2 and a yard for use.
The building is located in a cul-de-sac, which guarantees a high degree of privacy. There are several parking spaces in front.
Местонахождение на карте
Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно