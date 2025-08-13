  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom

Жилой квартал Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom

Майами, США
от
$164,306
;
10
Оставить заявку
ID: 28817
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Two-room apartment of 74m2 is located in a newer building at Stari Aerodrom. Well structured, sold fully equipped. It has a split system, the dining room is separated from the kitchen, each room has its own air conditioner. On the side there is a small storage room of 5m2 and a yard for use. The building is located in a cul-de-sac, which guarantees a high degree of privacy. There are several parking spaces in front.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Майами, США
от
$322,743
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Майами, США
от
$275,212
Жилой квартал Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Майами, США
от
$554,531
Жилой квартал One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Майами, США
от
$151,396
Жилой квартал Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Майами, США
от
$82,153
Вы просматриваете
Жилой квартал Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Майами, США
от
$164,306
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Майами, США
от
$126,750
Na svega tri minuta hoda od mora, prodaje se jedini preostao stan u novoizgrađenom kompleksu u Krašićima. Stan je po strukturi jednosoban i ima 51m2. Posjeduje parking mjesto i dodatnu baštu od 20m2. Odlikuje ga otvroen pogled prema moru, sjeverne orjentacije. Objekat će useljiv za manje od …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Жилой квартал Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Жилой квартал Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Майами, США
от
$3,204
In one of the most attractive locations in the city, at the very beginning of Dalmatinska Street. The apartment is located on the first floor of a building that represents a combination of privacy and modern living. The apartment has a terrace with a view of the Temple and the possibility …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Показать все Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Майами, США
от
$184,844
Prodaje se namješten, nov dvosoban stan u Igalu, na 300 m od mora. Stan je površine 55 m2, ima dvije terase, i nalazi se na drugom spratu zgrade. U neposrednoj blizini biće izgrađena nova autobuska stanica, čiji je završetak planiran do početka ljetnje turističke sezone 2025. godine. Takođe …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации