Частные дома с гаражом в Шардже, ОАЭ

2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 659 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
$2,80 млн
Таунхаус 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
$1,02 млн
