Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Шарджа
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Частные дома с бассейном в Шардже, ОАЭ

Аш-Шарджа
54
Al Hamriyah
7
Al Batayih
4
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Qatah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Qatah, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 10 000 м²
Лучшее предложение виллы!! Просторная вилла в Шардже, 10% предоплата без агентского сбора ил…
$762,502
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 504 м²
Горячая сделка!! Новая вилла с 2 спальнями в Nasma Residence без платы за обслуживание в теч…
$285,940
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Шардже

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Шардже, ОАЭ

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти