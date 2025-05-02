Жилой комплекс Новая резиденция у воды Aya с бассейнами, коворкингами и собственным пляжем, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ

Deyaar представляет AYA – роскошный прибрежный жилой комплекс в Умм-аль-Кайвайн. Три элегантные башни создают архитектурный шедевр и предлагает уединенную и вдохновляющую атмосферу.

Комплекс включает в себя 442 тщательно спроектированные резиденции, которые обеспечивают своим владельцам непревзойденные виды на бескрайние воды залива и мангровые леса. К приобретению доступны просторные апартаменты с 1–4 спальнями.

Этот проект предлагает не просто жилье, а полноценный курортный образ жизни с более чем 35 первоклассными удобствами. AYA предоставляет своим резидентам доступ к частному пляжу с белоснежным песком. Панорамные инфинити-бассейны и отдельные семейные бассейны для взрослых и детей позволяют почувствовать полное единение с природой.

Для любителей активного образа жизни предусмотрен современный фитнес-центр, просторная зона для йоги с потрясающим видом, беговые дорожки среди зеленых ландшафтов и площадки для спортивных игр. Особое внимание уделено зонам для отдыха и восстановления: спа-комплекс с эксклюзивными процедурами, джакузи, парные, сауны и бассейны для полного расслабления. Семьи с детьми по достоинству оценят детские и семейные лаунжи, закрытый и открытый игровые комплексы, безопасные бассейны и зону с интерактивными развлечениями. Также для резидентов оборудованы бизнес-центр и коворкинг-пространства.

Резиденты AYA могут наслаждаться жизнью с максимальным комфортом благодаря высокому уровню сервиса: круглосуточный консьерж, охрана и система «умный дом».

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Фитнес-центр

Тренажерный зал

Крытый кинотеатр

Кинотеатр под открытым небом

Коворкинг-пространства

Детские игровые площадки

Зона на свежем воздухе и студия для йоги

Ландшафтные сады

Оздоровительный клуб и спа

Парная, сауна и джакузи

Частный доступ к пляжу

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка: 40/60

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

AYA располагается вдоль спокойных вод Аль-Хор и имеет великолепную локацию в новом оживленном районе, который привносит новую энергию на это историческое побережье. Это тщательно продуманное прибрежное сообщество предлагает набережные с магазинами и ресторанами, яхт-клуб, парки и пешеходные дорожки и многое другое.