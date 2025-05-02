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Жилой комплекс Новая резиденция у воды Aya с бассейнами, коворкингами и собственным пляжем, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$302,732
14.04.2025
$300,862
13.04.2025
$301,039
12.04.2025
$302,163
11.04.2025
$308,991
10.04.2025
$310,250
09.04.2025
$311,811
08.04.2025
$311,615
06.04.2025
$311,798
05.04.2025
$308,957
04.04.2025
$313,088
03.04.2025
$316,560
02.04.2025
$315,894
01.04.2025
$315,178
30.03.2025
$309,266
29.03.2025
$311,579
28.03.2025
$312,718
27.03.2025
$311,621
26.03.2025
$311,427
25.03.2025
$310,363
24.03.2025
$309,313
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25279
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440175
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Burj Khalifa/Dubai Mall (~ 500 м)
  • Метро
    Financial Centre (~ 900 м)

О комплексе

Deyaar представляет AYA – роскошный прибрежный жилой комплекс в Умм-аль-Кайвайн. Три элегантные башни создают архитектурный шедевр и предлагает уединенную и вдохновляющую атмосферу.

Комплекс включает в себя 442 тщательно спроектированные резиденции, которые обеспечивают своим владельцам непревзойденные виды на бескрайние воды залива и мангровые леса. К приобретению доступны просторные апартаменты с 1–4 спальнями.

Этот проект предлагает не просто жилье, а полноценный курортный образ жизни с более чем 35 первоклассными удобствами. AYA предоставляет своим резидентам доступ к частному пляжу с белоснежным песком. Панорамные инфинити-бассейны и отдельные семейные бассейны для взрослых и детей позволяют почувствовать полное единение с природой.

Для любителей активного образа жизни предусмотрен современный фитнес-центр, просторная зона для йоги с потрясающим видом, беговые дорожки среди зеленых ландшафтов и площадки для спортивных игр. Особое внимание уделено зонам для отдыха и восстановления: спа-комплекс с эксклюзивными процедурами, джакузи, парные, сауны и бассейны для полного расслабления. Семьи с детьми по достоинству оценят детские и семейные лаунжи, закрытый и открытый игровые комплексы, безопасные бассейны и зону с интерактивными развлечениями. Также для резидентов оборудованы бизнес-центр и коворкинг-пространства.

Резиденты AYA могут наслаждаться жизнью с максимальным комфортом благодаря высокому уровню сервиса: круглосуточный консьерж, охрана и система «умный дом».

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Фитнес-центр
  • Тренажерный зал
  • Крытый кинотеатр
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Коворкинг-пространства
  • Детские игровые площадки
  • Зона на свежем воздухе и студия для йоги
  • Ландшафтные сады
  • Оздоровительный клуб и спа
  • Парная, сауна и джакузи
  • Частный доступ к пляжу

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка: 40/60

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

AYA располагается вдоль спокойных вод Аль-Хор и имеет великолепную локацию в новом оживленном районе, который привносит новую энергию на это историческое побережье. Это тщательно продуманное прибрежное сообщество предлагает набережные с магазинами и ресторанами, яхт-клуб, парки и пешеходные дорожки и многое другое.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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