  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Элитный пентхаус с собственным бассейном и панорамным садом в новой резиденции Sensia с зонами отдыха и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Элитный пентхаус с собственным бассейном и панорамным садом в новой резиденции Sensia с зонами отдыха и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$13,61 млн
14.04.2025
$13,52 млн
13.04.2025
$13,53 млн
12.04.2025
$13,58 млн
11.04.2025
$13,89 млн
10.04.2025
$13,94 млн
09.04.2025
$14,01 млн
08.04.2025
$14,01 млн
06.04.2025
$14,01 млн
05.04.2025
$13,89 млн
04.04.2025
$14,07 млн
03.04.2025
$14,23 млн
02.04.2025
$14,20 млн
01.04.2025
$14,17 млн
30.03.2025
$14,12 млн
29.03.2025
$14,23 млн
28.03.2025
$14,28 млн
27.03.2025
$14,23 млн
26.03.2025
$14,22 млн
25.03.2025
$14,17 млн
24.03.2025
$14,12 млн
;
14
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25277
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440183
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Эксклюзивный проект SENSIA предлагает к приобретению 275 резиденций, среди которых апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы и изысканный пентхаус с приватным бассейном-инфинити, панорамным садом и просторной террасой, откуда открывается впечатляющий 360-градусный вид на залив, яхт-клубы и сверкающие огни города.

Комплекс создан для тех, кто ищет гармонию между динамичной городской жизнью и спокойствием прибрежного курорта. Из панорамных окон открываются захватывающие виды на лазурные воды залива и бескрайний горизонт, а в совокупности с высокими потолками (до 3,2 метров) комнаты наполняются естественным светом. Элегантные интерьеры плавно перетекают в просторные террасы, где утопающие в зелени сады и лаунж-зоны становятся естественным продолжением жилого пространства.

На верхней террасе комплекса раскинулся роскошный инфинити-бассейн, где можно расслабиться, наслаждаясь теплым бризом и великолепными закатами. Для ценителей активного образа жизни предусмотрен современный фитнес-клуб с видом на море, а также пространства для йоги и пилатеса на свежем воздухе. Уютные лаунж-зоны и открытые зоны для барбекю и ужинов под открытым небом станут идеальным местом для общения и встреч с друзьями. Для семей с детьми в комплексе предусмотрена игровая зона с безопасными площадками, лужайками и креативными пространствами для развития и развлечений. Бизнес-центр и стильные коворкинг-пространства позволят резидентам работать в комфортных условиях, не покидая пределы комплекса. Прогулочные и велосипедные дорожки пролегают вдоль живописной набережной, соединяя комплекс с центральным парком.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детские игровые площадки
  • Коворкинг-пространства
  • Зона барбекю
  • Оборудованные места для йоги и пилатеса на свежем воздухе
  • Лаунж-зоны
  • Фитнес-клуб

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Без мебели, роскошный дизайн интерьера, бытовая техника включена в стоимость.

Расположение и объекты поблизости

Одним из ключевых преимуществ SENSIA является его стратегическое расположение. Комплекс находится всего в 10 минутах от Downtown и DIFC, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит быстрый доступ к деловому центру города, но хочет жить в тихом районе. Развитая транспортная инфраструктура, прямой доступ к метро и улучшенные дорожные развязки обеспечивают максимальное удобство передвижения.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Ivory с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе Al Jaddaf, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$785,743
Жилой комплекс Empire Livings
Дубай, ОАЭ
от
$217,840
Жилой комплекс The Crestmark
Дубай, ОАЭ
от
$817,761
Многоквартирный жилой дом JW Marriott residences al Marjan Island
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$828,915
Жилой комплекс Новая резиденция Aqua Dimore с уникальными бассейнами и зелеными зонами в районе Dubai Science Park, в центре Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$363,331
Вы просматриваете
Жилой комплекс Элитный пентхаус с собственным бассейном и панорамным садом в новой резиденции Sensia с зонами отдыха и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$13,61 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Urban Oasis
Жилой комплекс Urban Oasis
Дубай, ОАЭ
от
$867,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 34
Площадь 152–172 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой квартал Design Quarter в самом креативном районе Дубая
Жилой квартал Design Quarter в самом креативном районе Дубая
Дубай, ОАЭ
от
$510,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 33
Площадь 76–156 м²
3 объекта недвижимости 3
Старт продаж элитных апартаментов Design Quarter в самом креативном районе Дубая! В самом сердце Dubai Design District гордо возвышается новый флагманский проект от Meraas – Design Quarter at d3. Вокруг – штаб-квартиры всемирно известных модных домов и офисы стартапов. Самый творческий…
Агентство
realtortopdubai
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с пляжами и садами в центре города, MBR City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с пляжами и садами в центре города, MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$352,665
Резиденция располагает лагуной и песчаными пляжами, бассейнами, тренажерными залами, велосипедными и пешеходными дорожками, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, парковкой, садами и парками, зонами барбекю, детскими площадками. Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и осна…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации