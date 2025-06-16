Жилой комплекс Новая резиденция Hillcrest с бассейном и парком в зеленом районе, Town Square, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Hillcrest предлагает уникальную возможность сочетать комфортную городскую жизнь с близостью к природе. Расположенный в непосредственной близости от парка UNA, комплекс окружен зелеными насаждениями и предлагает своим жильцам все необходимое для полноценной и активной жизни.
Что предлагает Hillcrest:
Уникальность проекта:
Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.Удобства и оснащение в доме
Рассрочка (50/50):
Комплекс Hillcrest расположен в одном из самых перспективных районов города, в непосредственной близости от парка UNA. Парк предлагает жителям обширные возможности для прогулок, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе. Благодаря удобному транспортному сообщению, жильцы комплекса могут легко добраться до любой точки города.