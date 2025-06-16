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Жилой комплекс Новая резиденция Hillcrest с бассейном и парком в зеленом районе, Town Square, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$485,803
28.06.2025
$485,803
27.12.2024
$429,712
26.12.2024
$429,286
23.12.2024
$428,323
19.12.2024
$425,503
15.12.2024
$425,239
12.12.2024
$424,298
08.12.2024
$422,426
04.12.2024
$425,954
01.12.2024
$422,256
28.11.2024
$425,898
25.11.2024
$305,958
21.11.2024
$300,717
18.11.2024
$302,295
15.11.2024
$301,953
12.11.2024
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09.11.2024
$295,391
02.11.2024
$292,781
30.10.2024
$294,702
27.10.2024
$295,118
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12
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21740
ID новостройки на Realting
In CRM: 2392343
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Жилой комплекс Hillcrest предлагает уникальную возможность сочетать комфортную городскую жизнь с близостью к природе. Расположенный в непосредственной близости от парка UNA, комплекс окружен зелеными насаждениями и предлагает своим жильцам все необходимое для полноценной и активной жизни.

Что предлагает Hillcrest:

  • Современные квартиры: Просторные и светлые квартиры с продуманной планировкой, включающей просторные гостиные, спальни с гардеробными и полностью оборудованные кухни.
  • Высококачественные материалы: Использование высококачественных материалов, таких как фарфор и натуральное дерево, создает атмосферу роскоши и комфорта.
  • Развитая инфраструктура: В шаговой доступности от комплекса находятся разнообразные магазины, рестораны, школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.
  • Активный образ жизни: Для любителей активного отдыха предусмотрены велосипедные и пешеходные дорожки, спортивные площадки, бассейны и тренажерные залы.
  • Детские зоны: Для маленьких жителей комплекса оборудованы детские площадки и игровые зоны.

Уникальность проекта:

  • 50 000 м2 городской парк: Центральное место для отдыха и прогулок.
  • 260 000 м2 зеленых насаждений: Общая площадь всех зеленых зон, включая парки, скверы и сады.
  • 250+ розничных торговых точек: Количество магазинов и других коммерческих предприятий, расположенных в этом районе. Супермаркеты, кафе, рестораны и бутики.
  • 8 000 м2 спортивных объектов: Общая площадь спортивных сооружений, таких как футбольные поля, баскетбольные площадки и т.д. Район ориентирован на активный образ жизни.
  • 13 км велодорожек: Протяженность велосипедных дорожек. Это создает удобные условия для велосипедистов.
  • 10 км беговая дорожка: Длина беговой дорожки. Это еще один элемент, способствующий активному отдыху.

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • бассейны
  • современные тренажерные залы
  • зоны для барбекю
  • фантастические игровые зоны для детей
  • пышные зеленые парки
  • розничные магазины
  • детские бассейны и тренажерные залы
Преимущества

Рассрочка (50/50):

  • 10% – первоначальный взнос (сентябрь 2024 г);
  • 10% – ноябрь 2024 г;
  • 10% – апрель 2025 г.
  • 10% – сентябрь 2025 г.
  • 10% – февраль 2026 г.
  • 50% – июнь 2027 г.
Расположение и объекты поблизости

Комплекс Hillcrest расположен в одном из самых перспективных районов города, в непосредственной близости от парка UNA. Парк предлагает жителям обширные возможности для прогулок, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе. Благодаря удобному транспортному сообщению, жильцы комплекса могут легко добраться до любой точки города.

  • 29 минут: Дубай Молл (крупный торговый центр)
  • 28 минут: Международный аэропорт Дубая (главный международный аэропорт города)
  • 25 минут: Аэропорт Дубай (второй международный аэропорт города)
  • 24 минуты: Бурдж Аль Араб (роскошный отель в форме паруса)
  • 20 минут: Дубай Хиллс Молл (еще один крупный торговый центр)
  • 20 минут: Дистрикт 2020 (особый экономический район, созданный для проведения выставки ЭКСПО 2020)

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Hillcrest с бассейном и парком в зеленом районе, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$485,803
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Агентство
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Языки общения
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