Жилой комплекс Новая резиденция Hillcrest с бассейном и парком в зеленом районе, Town Square, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Hillcrest предлагает уникальную возможность сочетать комфортную городскую жизнь с близостью к природе. Расположенный в непосредственной близости от парка UNA, комплекс окружен зелеными насаждениями и предлагает своим жильцам все необходимое для полноценной и активной жизни.

Что предлагает Hillcrest:

Современные квартиры: Просторные и светлые квартиры с продуманной планировкой, включающей просторные гостиные, спальни с гардеробными и полностью оборудованные кухни.

Высококачественные материалы: Использование высококачественных материалов, таких как фарфор и натуральное дерево, создает атмосферу роскоши и комфорта.

Развитая инфраструктура: В шаговой доступности от комплекса находятся разнообразные магазины, рестораны, школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.

Активный образ жизни: Для любителей активного отдыха предусмотрены велосипедные и пешеходные дорожки, спортивные площадки, бассейны и тренажерные залы.

Детские зоны: Для маленьких жителей комплекса оборудованы детские площадки и игровые зоны.

Уникальность проекта:

50 000 м2 городской парк: Центральное место для отдыха и прогулок.

260 000 м2 зеленых насаждений: Общая площадь всех зеленых зон, включая парки, скверы и сады.

250+ розничных торговых точек: Количество магазинов и других коммерческих предприятий, расположенных в этом районе. Супермаркеты, кафе, рестораны и бутики.

8 000 м2 спортивных объектов: Общая площадь спортивных сооружений, таких как футбольные поля, баскетбольные площадки и т.д. Район ориентирован на активный образ жизни.

13 км велодорожек: Протяженность велосипедных дорожек. Это создает удобные условия для велосипедистов.

10 км беговая дорожка: Длина беговой дорожки. Это еще один элемент, способствующий активному отдыху.

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

бассейны

современные тренажерные залы

зоны для барбекю

фантастические игровые зоны для детей

пышные зеленые парки

розничные магазины

детские бассейны и тренажерные залы

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Рассрочка (50/50):

10% – первоначальный взнос (сентябрь 2024 г);

10% – ноябрь 2024 г;

10% – апрель 2025 г.

10% – сентябрь 2025 г.

10% – февраль 2026 г.

50% – июнь 2027 г.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс Hillcrest расположен в одном из самых перспективных районов города, в непосредственной близости от парка UNA. Парк предлагает жителям обширные возможности для прогулок, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе. Благодаря удобному транспортному сообщению, жильцы комплекса могут легко добраться до любой точки города.