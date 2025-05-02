Жилой комплекс Новая резиденция City Walk Crestlane с бассейнами и зонами отдыха рядом с Downtown Dubai, Al Wasl, Дубай, ОАЭ

City Walk Crestlane — это премиальный жилой проект от престижного застройщика Meraas, который известен своими выдающимися проектами в Дубае. City Walk Crestlane предлагает тщательно продуманные апартаменты и дуплексы с современным дизайном и качественной отделкой, которые идеально подойдут как для комфортного проживания, так и для инвестиций.

Проект уже стал настоящим хитом на рынке недвижимости Дубая благодаря уникальному сочетанию элегантности, функциональности и выгодного расположения. Проект раскупается с невероятной скоростью, подтверждая высокий спрос на жильё такого уровня. Здесь вас ждёт доступ к лучшим удобствам: инфинити-бассейны, йога-студия, современные тренажёрные залы, лаунж-зоны для отдыха и спортивные площадки. Это место идеально подходит для семей, профессионалов и тех, кто ценит сбалансированный ритм жизни.

Удобства:

Infinity-бассейны

Йога-студия

Современный тренажёрный зал

Лаунж-пространства

Спортивные площадки

Водный кинотеатр

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 20/55/25%

Особенности квартир

Без мебели

Преимущества

Инвестирование в City Walk Crestlane обещает быть выгодным — доходность проекта составляет от 5% годовых, что делает его не только престижным местом для жизни, но и отличным инструментом для получения стабильного дохода. Это уникальная возможность стать владельцем недвижимости в одном из самых востребованных районов Дубая, совмещая комфорт, стиль и финансовую выгоду.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в знаковом районе Al Wasl, славящемся своим центральным расположением, роскошной инфраструктурой и близостью к ключевым достопримечательностям, таким как Downtown Dubai и Jumeirah Beach.