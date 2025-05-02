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  4. Жилой комплекс Новая резиденция City Walk Crestlane с бассейнами и зонами отдыха рядом с Downtown Dubai, Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция City Walk Crestlane с бассейнами и зонами отдыха рядом с Downtown Dubai, Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Business Bay, ОАЭ
от
$4,44 млн
14.04.2025
$4,42 млн
13.04.2025
$4,42 млн
12.04.2025
$4,43 млн
11.04.2025
$4,54 млн
10.04.2025
$4,55 млн
09.04.2025
$4,58 млн
08.04.2025
$4,57 млн
06.04.2025
$4,58 млн
05.04.2025
$4,53 млн
04.04.2025
$4,60 млн
03.04.2025
$4,65 млн
02.04.2025
$4,64 млн
01.04.2025
$4,63 млн
30.03.2025
$4,61 млн
29.03.2025
$4,65 млн
28.03.2025
$4,66 млн
27.03.2025
$4,65 млн
26.03.2025
$4,64 млн
25.03.2025
$4,63 млн
24.03.2025
$4,61 млн
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18
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24905
ID новостройки на Realting
In CRM: 2421578
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Business Bay

О комплексе

City Walk Crestlane — это премиальный жилой проект от престижного застройщика Meraas, который известен своими выдающимися проектами в Дубае. City Walk Crestlane предлагает тщательно продуманные апартаменты и дуплексы с современным дизайном и качественной отделкой, которые идеально подойдут как для комфортного проживания, так и для инвестиций.

Проект уже стал настоящим хитом на рынке недвижимости Дубая благодаря уникальному сочетанию элегантности, функциональности и выгодного расположения. Проект раскупается с невероятной скоростью, подтверждая высокий спрос на жильё такого уровня. Здесь вас ждёт доступ к лучшим удобствам: инфинити-бассейны, йога-студия, современные тренажёрные залы, лаунж-зоны для отдыха и спортивные площадки. Это место идеально подходит для семей, профессионалов и тех, кто ценит сбалансированный ритм жизни.

Удобства:

  • Infinity-бассейны
  • Йога-студия
  • Современный тренажёрный зал
  • Лаунж-пространства
  • Спортивные площадки
  • Водный кинотеатр

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 20/55/25%

Особенности квартир

Без мебели

Преимущества

Инвестирование в City Walk Crestlane обещает быть выгодным — доходность проекта составляет от 5% годовых, что делает его не только престижным местом для жизни, но и отличным инструментом для получения стабильного дохода. Это уникальная возможность стать владельцем недвижимости в одном из самых востребованных районов Дубая, совмещая комфорт, стиль и финансовую выгоду.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в знаковом районе Al Wasl, славящемся своим центральным расположением, роскошной инфраструктурой и близостью к ключевым достопримечательностям, таким как Downtown Dubai и Jumeirah Beach.

Местонахождение на карте

Business Bay, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция City Walk Crestlane с бассейнами и зонами отдыха рядом с Downtown Dubai, Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$4,44 млн
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