Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции One Sky Park с бассейнами в спокойном зелёном районе JVC, Дубай

One Sky Park представляет собой две башни, каждая из которых является воплощением изящества. Первая башня (А) включает в себя 26 этажей. Последний этаж располагает большим количеством удобств для резидентов, а смотровая площадка открывает панорамный вид на окрестности и предоставляет уникальное пространство для комфортного общения жителей. Вторая башня (B) состоит из 37 этажей и увенчана великолепными пентхаусами. Уникальная архитектура зданий с динамичными формами создает притягательный визуальный эффект.

Частично меблированные резиденции представляют собой идеальное сочетание комфорта и функциональности и обеспечивают своих жильцов всем необходимым для комфортной жизни. Все помещения отличаются высоким качеством отделки: стены окрашены в чистый белый цвет, что создает ощущение простора и света. Высота потолков составляет 3,3 метра, что делает интерьер более просторным. Что касается парковки, для студий предусмотрено одно парковочное место, что удобно для автомобилистов. Для квартир с 1-2 спальнями также предусмотрено одно парковочное место, для апартаментов с 3 спальнями - два.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Тренажерный зал

Клубный дом

Кинотеатр под открытым небом

Теннисный корт

Баскетбольная площадка

Скейт-парк

Зона для йоги

Беговая дорожка

Сауна и парная

Джакузи

Зона барбекю

Симулятор гольфа

Детские игровые площадки и комнаты

Дзен-сад

Живописная тропа в лесу

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40):

20% - при бронировании

10% - через 90 дней

10% - на стадии строительства 20%

10% - на стадии строительства 40%

10% - на стадии строительства 60%

40% - во время сдачи проекта

Особенности квартир

Частично меблированные, полностью оборудованная кухня и ванные комнаты под ключ.

Удобства и оснащение в доме

Кухня и ванные комнаты полностью оборудованы современной техникой марки «Teka», на которую предоставляется гарантия 2 года, что свидетельствует о высоком уровне качества.

Для студий предусмотрена следующая техника: холодильник, морозильная камера, газовая плита, духовка, вытяжка и стиральная машина.

Квартиры с 1-3 спальнями также полностью укомплектованы всей необходимой техникой, как и студии, однако в дополнение ко всему еще идет микроволновая печь и посудомоечная машина, что создает максимально комфортные условия для проживания.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае славится своей умиротворенной атмосферой, зонами с зелеными насаждениями и современными жилыми комплексами. В районе множество удобств: магазины, рестораны, кафе, аптеки, супермаркеты, школы и детские сады, фитнес-центры, салоны красоты и медицинские центры. JVC также славится своими парками и детскими площадками. Хорошо развитая инфраструктура, удобное расположение и доступные цены делают Jumeirah Village Circle привлекательным местом для жизни как для семей, так и для молодых специалистов.