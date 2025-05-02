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  3. Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции One Sky Park с бассейнами в спокойном зелёном районе JVC, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции One Sky Park с бассейнами в спокойном зелёном районе JVC, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$665,344
18.05.2025
$665,344
17.05.2025
$662,886
16.05.2025
$663,330
14.05.2025
$668,671
13.05.2025
$661,541
11.05.2025
$660,114
10.05.2025
$662,321
09.05.2025
$656,942
08.05.2025
$654,553
07.05.2025
$656,808
14.04.2025
$653,858
13.04.2025
$654,242
12.04.2025
$656,686
11.04.2025
$671,523
10.04.2025
$674,260
09.04.2025
$677,652
08.04.2025
$677,228
06.04.2025
$677,624
05.04.2025
$671,452
04.04.2025
$680,428
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15
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22124
ID новостройки на Realting
In CRM: 2393689
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

One Sky Park представляет собой две башни, каждая из которых является воплощением изящества. Первая башня (А) включает в себя 26 этажей. Последний этаж располагает большим количеством удобств для резидентов, а смотровая площадка открывает панорамный вид на окрестности и предоставляет уникальное пространство для комфортного общения жителей. Вторая башня (B) состоит из 37 этажей и увенчана великолепными пентхаусами. Уникальная архитектура зданий с динамичными формами создает притягательный визуальный эффект.

Частично меблированные резиденции представляют собой идеальное сочетание комфорта и функциональности и обеспечивают своих жильцов всем необходимым для комфортной жизни. Все помещения отличаются высоким качеством отделки: стены окрашены в чистый белый цвет, что создает ощущение простора и света. Высота потолков составляет 3,3 метра, что делает интерьер более просторным. Что касается парковки, для студий предусмотрено одно парковочное место, что удобно для автомобилистов. Для квартир с 1-2 спальнями также предусмотрено одно парковочное место, для апартаментов с 3 спальнями - два.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Тренажерный зал
  • Клубный дом
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Скейт-парк
  • Зона для йоги
  • Беговая дорожка
  • Сауна и парная
  • Джакузи
  • Зона барбекю
  • Симулятор гольфа
  • Детские игровые площадки и комнаты
  • Дзен-сад
  • Живописная тропа в лесу

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40):

20% - при бронировании

10% - через 90 дней

10% - на стадии строительства 20%

10% - на стадии строительства 40%

10% - на стадии строительства 60%

40% - во время сдачи проекта

Особенности квартир

Частично меблированные, полностью оборудованная кухня и ванные комнаты под ключ.

Удобства и оснащение в доме

Кухня и ванные комнаты полностью оборудованы современной техникой марки «Teka», на которую предоставляется гарантия 2 года, что свидетельствует о высоком уровне качества.

Для студий предусмотрена следующая техника: холодильник, морозильная камера, газовая плита, духовка, вытяжка и стиральная машина.

Квартиры с 1-3 спальнями также полностью укомплектованы всей необходимой техникой, как и студии, однако в дополнение ко всему еще идет микроволновая печь и посудомоечная машина, что создает максимально комфортные условия для проживания.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае славится своей умиротворенной атмосферой, зонами с зелеными насаждениями и современными жилыми комплексами. В районе множество удобств: магазины, рестораны, кафе, аптеки, супермаркеты, школы и детские сады, фитнес-центры, салоны красоты и медицинские центры. JVC также славится своими парками и детскими площадками. Хорошо развитая инфраструктура, удобное расположение и доступные цены делают Jumeirah Village Circle привлекательным местом для жизни как для семей, так и для молодых специалистов.

  • Bluewaters Island - 17 минут
  • Mall of the Emirates - 20 минут
  • Palm Jumeirah - 20 минут
  • Expo City Dubai - 22 минуты
  • Dubai Mall - 22 минуты
  • Dubai Intl Airport (DXB) - 27 минут
  • Al Maktoum Intl Airport - 28 минут
  • Palm Jebel Ali - 36 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции One Sky Park с бассейнами в спокойном зелёном районе JVC, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$665,344
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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