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  4. Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс VAL с хорошей инфраструктурой в районе Аль-Джаддаф, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс VAL с хорошей инфраструктурой в районе Аль-Джаддаф, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$732,392
10.07.2025
$732,392
27.06.2025
$734,634
26.06.2025
$738,568
25.06.2025
$740,961
24.06.2025
$747,302
22.06.2025
$745,255
21.06.2025
$745,970
20.06.2025
$749,751
19.06.2025
$747,077
18.06.2025
$743,308
17.06.2025
$744,580
15.06.2025
$743,624
14.06.2025
$743,678
13.06.2025
$745,569
12.06.2025
$751,919
11.06.2025
$751,650
10.06.2025
$753,755
08.06.2025
$753,240
07.06.2025
$750,455
06.06.2025
$752,159
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5
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23164
ID новостройки на Realting
In CRM: 2413696
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Jadaf (~ 1000 м)
  • Метро
    Creek (~ 1000 м)

О комплексе

Проект Val приглашает вас окунуться в мир изысканности, где современная элегантность гармонично сочетается с атмосферой спокойствия. Val предлагает 121 резиденцию, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Интерьеры воплощают философию минималистической роскоши, где каждый элемент продуман до мелочей, чтобы создать стильное и комфортное пространство. Светлые, открытые планировки наполняются естественным светом, подчеркивая глянцевые поверхности и аквамариновые акценты, которые придают каждому дому особую свежесть и легкость. Просторные планировки с большим количеством естественного света подчеркивают стильные глянцевые поверхности и аквамариновые акценты, создавая атмосферу свежести и легкости в каждой резиденции.

Проект предлагает широкий спектр удобств, которые создают комфортное пространство для жизни, отдыха и общения. В вашем распоряжении будет современный бассейн, идеально подходящий для плавания и расслабления в жаркие дни. Рядом с бассейном расположены уютные зоны для загара, где можно насладиться солнечными лучами и отдохнуть на свежем воздухе. Для тех, кто следит за своим здоровьем и физической формой, предусмотрен фитнес-зал, оснащенный современным оборудованием, а также комната для йоги, где можно найти гармонию тела и разума. Для восстановления и расслабления после тренировок вы сможете посетить сауну, которая поможет снять напряжение и улучшить общее самочувствие. Маленькие жители комплекса тоже не останутся без внимания — для них предусмотрен отдельный детский бассейн, где они смогут безопасно плескаться и весело проводить время. Все удобства проекта направлены на создание баланса между активным образом жизни и возможностями для полного расслабления.

Преимущества

Рассрочка: 40/60

  • 20% – первоначальный взнос
  • 10% – июль 2025
  • 5% – январь 2026
  • 5% – июль 2026
  • 60% – после сдачи проекта
Расположение и объекты поблизости

Расположение проекта в районе Al Jaddaf Waterfront в Дубае предоставляет уникальные преимущества для тех, кто ценит сочетание уединённого отдыха и удобного доступа к городской жизни. Этот район, расположенный вдоль живописного берега Dubai Creek, стал одним из самых привлекательных жилых комплексов в городе. Он предлагает идеальное сочетание спокойной атмосферы на воде с легкостью доступа к ключевым деловым и развлекательным районам Дубая. Al Jaddaf Waterfront славится своей близостью к многочисленным удобствам, а также современной инфраструктурой, которая идеально подходит для комфортной жизни. Здесь вы сможете наслаждаться живописными видами на водные просторы, а также быстрым доступом ко всем важным объектам города. Район расположен в нескольких минутах езды от деловых и развлекательных центров, что делает его идеальным для жителей, которые ценят как уединенность, так и близость к динамичной городской жизни.

  • Business Bay – 10 минут
  • Dubai Creek Harbour – 15 минут
  • Dubai Mall – 15 минут
  • Burj Khalifa – 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс VAL с хорошей инфраструктурой в районе Аль-Джаддаф, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$732,392
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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