Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс VAL с хорошей инфраструктурой в районе Аль-Джаддаф, Дубай, ОАЭ

Проект Val приглашает вас окунуться в мир изысканности, где современная элегантность гармонично сочетается с атмосферой спокойствия. Val предлагает 121 резиденцию, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Интерьеры воплощают философию минималистической роскоши, где каждый элемент продуман до мелочей, чтобы создать стильное и комфортное пространство. Светлые, открытые планировки наполняются естественным светом, подчеркивая глянцевые поверхности и аквамариновые акценты, которые придают каждому дому особую свежесть и легкость. Просторные планировки с большим количеством естественного света подчеркивают стильные глянцевые поверхности и аквамариновые акценты, создавая атмосферу свежести и легкости в каждой резиденции.

Проект предлагает широкий спектр удобств, которые создают комфортное пространство для жизни, отдыха и общения. В вашем распоряжении будет современный бассейн, идеально подходящий для плавания и расслабления в жаркие дни. Рядом с бассейном расположены уютные зоны для загара, где можно насладиться солнечными лучами и отдохнуть на свежем воздухе. Для тех, кто следит за своим здоровьем и физической формой, предусмотрен фитнес-зал, оснащенный современным оборудованием, а также комната для йоги, где можно найти гармонию тела и разума. Для восстановления и расслабления после тренировок вы сможете посетить сауну, которая поможет снять напряжение и улучшить общее самочувствие. Маленькие жители комплекса тоже не останутся без внимания — для них предусмотрен отдельный детский бассейн, где они смогут безопасно плескаться и весело проводить время. Все удобства проекта направлены на создание баланса между активным образом жизни и возможностями для полного расслабления.

Преимущества

Рассрочка: 40/60

20% – первоначальный взнос

10% – июль 2025

5% – январь 2026

5% – июль 2026

60% – после сдачи проекта

Расположение и объекты поблизости

Расположение проекта в районе Al Jaddaf Waterfront в Дубае предоставляет уникальные преимущества для тех, кто ценит сочетание уединённого отдыха и удобного доступа к городской жизни. Этот район, расположенный вдоль живописного берега Dubai Creek, стал одним из самых привлекательных жилых комплексов в городе. Он предлагает идеальное сочетание спокойной атмосферы на воде с легкостью доступа к ключевым деловым и развлекательным районам Дубая. Al Jaddaf Waterfront славится своей близостью к многочисленным удобствам, а также современной инфраструктурой, которая идеально подходит для комфортной жизни. Здесь вы сможете наслаждаться живописными видами на водные просторы, а также быстрым доступом ко всем важным объектам города. Район расположен в нескольких минутах езды от деловых и развлекательных центров, что делает его идеальным для жителей, которые ценят как уединенность, так и близость к динамичной городской жизни.