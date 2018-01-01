Новый жилой комплекс Golf Vista Heights в районе Dubai Sports City! В апартаментах полностью меблированная кухня! Для жизни и инвестиций! Беспроцентная рассрочка! Доход от сдачи в аренду - от 1200$ мес.
Во всех резиденциях предусмотрена полностью оборудованная кухня включая холодильник, духовку, микроволновую печь и стиральную машину.
Удобства: бассейн, тренажёрный зал, барбекю-зона, кинотеатр и многое другое.
Расположение:
Дубай Спортс Сити (DSC) – это район с хорошо развитой инфраструктурой (в том числе спортивной), в котором созданы все условия для поддержания здорового образа жизни.
- Сад бабочек в Дубае - 11 минут;
- Международный аэропорт Дубая Международный аэропорт Дубая - 26 минут;
- Торговый центр Эмиратов Торговый центр Эмиратов - 16 минут;
- Шейх Заид Роуд Шейх Заид Роуд - 16 минут.
План оплаты:
20% - первоначальный платеж
30% - на стадии строительства
50% - при завершении
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