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Golf Vista Heights

Дубай, ОАЭ
от
€189,735
;
16
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О комплексе

Новый жилой комплекс Golf Vista Heights в районе Dubai Sports City! В апартаментах полностью меблированная кухня! Для жизни и инвестиций! Беспроцентная рассрочка! Доход от сдачи в аренду - от 1200$ мес.

Во всех резиденциях предусмотрена полностью оборудованная кухня включая холодильник, духовку, микроволновую печь и стиральную машину.

Удобства: бассейн, тренажёрный зал, барбекю-зона, кинотеатр и многое другое.

Расположение:
Дубай Спортс Сити (DSC) – это район с хорошо развитой инфраструктурой (в том числе спортивной), в котором созданы все условия для поддержания здорового образа жизни.
- Сад бабочек в Дубае - 11 минут;
- Международный аэропорт Дубая Международный аэропорт Дубая - 26 минут;
- Торговый центр Эмиратов Торговый центр Эмиратов - 16 минут;
- Шейх Заид Роуд Шейх Заид Роуд - 16 минут.

План оплаты:
20% - первоначальный платеж
30% - на стадии строительства
50% - при завершении

Звоните или пишите, чтобы узнать подробнее!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
14
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Golf Vista Heights
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от
€189,735
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