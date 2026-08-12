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Квартиры-студии с бассейном в Дубае, ОАЭ

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Business Bay
6
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25 объектов найдено
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/8
Выдающаяся инвестиционная возможность в Azizi Beach Oasis (Mirage 1) в Dubai Studio City.Эта…
$199,343
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 11/33
ПРОЕКТ - SAAS HILLS Локация -Dubai Science Park Планируемый срок сдачи - IV 2027г  …
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/17
1BR в Azizi Arian — Стиль и комфорт в сердце Jebel Ali Просторная квартира с 1 спальней в н…
$264,401
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 12/62
Diamondz by Danube — Воплощение роскоши и элегантности в Jumeirah Lake Towers Diamondz by…
$335,985
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 24/25
Проект - CENTRAL DOWNTOWN Локация - Arjan, Dubai Окончание строительства - III 2028 г …
$256,852
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/14
Grand by Azizi — это современный жилой комплекс, расположенный в динамичном районе Dubai Spo…
$237,845
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/6
ПРОЕКТ THE EIGHTY THREE Локация - Dubai South, Dubai Срок сдачи - III 2026 The Eigh…
$282,102
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/25
Проект: LUM1NAR TOWER 1,2,3 Локация: JVT Срок сдачи: IV 2026 - III 2027 Lum1nar в J…
$229,037
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/54
Новый проект от топового застройщика в перспективной локации Dubai Motor City !  Проект -…
$221,415
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4
Прекрасная студия на верхнем этаже с доступом к бассейну, беговой дорожкой и благоустроенным…
$230,089
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 12/65
Проект - AURESTA TOWER Локация - JVC, Dubai Готовность - IV 2028г Auresta —новый ро…
$195,623
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/14
Venice by Azizi — это уникальный жилой проект в районе Studio City, вдохновленный очарование…
$207,826
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Студия 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Студия 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/17
2BR в Azizi Arian — Простор и удобство в перспективном районе Jebel Ali Предлагается стильн…
$409,879
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Площадь 36 м²
Количество этажей 18
Отличная студия с кухонной техникой
Цена по запросу
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Агентство
Umed properties
Языки общения
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/6
Уютная студия на первом этаже с бассейнами, открытой йога-зоной и доступом к торговым точкам…
$204,493
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/14
Venice by Azizi — это уникальный жилой проект в районе Studio City, вдохновленный очарование…
$207,826
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/34
Проект: LEGADO Срок сдачи: - IV 2027г Локация: Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai  …
$210,215
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 8/30
Студия площадью 51,9 кв.м. в готовом премиальном комплексе гостиничного типа на 8 этаже, в Д…
$372,971
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/8
ПРОЕКТ: Ghaff Land Residence ЛОКАЦИЯ: Dubai Studio City СРОК СДАЧИ: IV 2025   Gh…
$191,642
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/38
Oasiz by Danube Properties — Оазис роскоши и инноваций в Dubai Silicon Oasis Oasiz — это …
$220,526
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/44
Проект Hill Views Срок сдачи I 2026 г Локация Dubai Science Park Binghatti Hill Vie…
$224,375
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/31
Oasiz 2 от Danube Properties — Оазис роскоши и инноваций в Dubai Silicon Oasis Oasiz 2 — …
$215,908
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Площадь 30 м²
Это недавно запущенное жилое здание предлагает современные жилые помещения, созданные для ко…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 19
ID D1212 Rove City Walk — это отель, управляемый современным брендом Rove Hotels, который…
$216,000
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 13/52
КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В PENINSULA 4 , BUSINESS BAY   ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ| BEACH FRONT | …
$398,000
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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