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Квартиры-студии с видом на море в Дубае, ОАЭ

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Business Bay
6
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11 объектов найдено
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 25/51
Laguna Residence — проекты-тренд с AI-интеграцией и крупнейшей лагуной на подиуме.Laguna Res…
$212,394
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 10/16
Cybele by Wadan — современный жилой оазис в районе Dubailand с отличным инвестиционным потен…
$194,432
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 45/55
Полностью меблированные и оборудованные апартаменты с системой "умный дом". Расположение пря…
$389,519
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
Полностью меблированные отельные апартаменты в Marbella на острове The World Islands! Шикарн…
$638,337
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DDA Real Estate
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Студия 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Студия 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
По традиции, Damac вновь заключил соглашение с Роберто Кавалли, поэтому дизайн здания и апар…
$600,000
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Berkeley Place by Ellington представляет собой элегантное 12-этажное здание, включающее в се…
$256,412
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
СТУДИЯ В MAG CITY — В НОВОМ ЦЕНТРЕ ДУБАЯ MAG CITY — жилой комплекс высшего уровня с видам…
$171,350
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$241,355
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$208,747
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 1
Azizi Riviera — это новый масштабный жилой комплекс на берегу кристальной лагуны. Здесь м…
$140,000
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое здание, расп…
$194,592
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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