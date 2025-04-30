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Квартиры-студии с террасой в Дубае, ОАЭ

Business Bay
12
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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 19
ID D1212 Rove City Walk — это отель, управляемый современным брендом Rove Hotels, который…
$216,000
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 12/62
Diamondz by Danube — Воплощение роскоши и элегантности в Jumeirah Lake Towers Diamondz by…
$305,303
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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