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Квартиры-студии возле озера в Дубае, ОАЭ

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Business Bay
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 20/28
?Расположение: JLT (Jumeirah Lakes Towers) ?️Завершение: 2023 ?План оплаты: 50 % в про…
$217,000
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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