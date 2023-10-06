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Квартиры-студии возле озера в Дубае, ОАЭ

Dubai Sports City
10
Victory Heights Villages
10
Al Barsha South
7
Downtown Dubai
7
Jumeirah Village Circle
7
Business Bay
5
Arjan
3
Dubai Media City
3
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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