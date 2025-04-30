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Квартиры-студии с садом в Дубае, ОАЭ

Business Bay
12
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8 объектов найдено
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 19
ID D1212 Rove City Walk — это отель, управляемый современным брендом Rove Hotels, который…
$216,000
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/14
Venice by Azizi — это уникальный жилой проект в районе Studio City, вдохновленный очарование…
$188,847
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/31
Oasiz 2 от Danube Properties — Оазис роскоши и инноваций в Dubai Silicon Oasis Oasiz 2 — …
$196,191
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
RCST RCST
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/14
Grand by Azizi — это современный жилой комплекс, расположенный в динамичном районе Dubai Spo…
$216,125
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/14
Venice by Azizi — это уникальный жилой проект в районе Studio City, вдохновленный очарование…
$195,886
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Агентство
RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 12/62
Diamondz by Danube — Воплощение роскоши и элегантности в Jumeirah Lake Towers Diamondz by…
$305,303
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/38
Oasiz by Danube Properties — Оазис роскоши и инноваций в Dubai Silicon Oasis Oasiz — это …
$200,388
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Агентство
RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/23
Проект: CENTURY Срок сдачи: II 2026 Локация: Business Bay 23-этажная башня Century …
$200,000
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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