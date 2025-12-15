  1. Realting.com
  ОАЭ
  Ghadeer Al Tayr
  Новые дома

Новые дома, коттеджи и виллы в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

Вилла Naseem Al Jurf Villas
Вилла Naseem Al Jurf Villas
Вилла Naseem Al Jurf Villas
Вилла Naseem Al Jurf Villas
Вилла Naseem Al Jurf Villas
Вилла Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$1,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Naseem Al Jurf — это идиллическое место, которое ощущается как дом. Тихий уголок спокойствия, окруженный природой и пропитанный умиротворением, но при этом гармонично соединенный со всеми аспектами вашей жизни. Это уединенный уголок ОАЭ, который воспитывает чувство принадлежности. Частный ра…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pro Part Недвижимость L.L.C.
English, Русский, Українська
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$1,97 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Вилла в новом элитном проекте Ohana By The Sea в Абу-Даби на побережье Арабского залива! Полностью меблирована! Беспроцентная рассрочка! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! Дата сдачи: 2 кв. 2025 Удобства: белоснежный частный пляж, собственные ландшафтные сады на территории участк…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла SHA Villas
Вилла SHA Villas
Вилла SHA Villas
Вилла SHA Villas
Вилла SHA Villas
Вилла SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$8,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
SHA Villas воплощают в себе полное соответствие стилю жизни SHA, предлагая непрерывное путешествие к оптимальному здоровью и личную гавань для уединения, позволяющую вам при необходимости восстановить силы духа и тела. Здесь вы откроете для себя мир природной красоты, который включает в с…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pro Part Недвижимость L.L.C.
English, Русский, Українська
