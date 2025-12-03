  1. Realting.com
Новые дома, коттеджи и виллы в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
6
Ghadeer Al Tayr
3
Al Ain
1
Al Faqa
1
Вилла Reem Hills Villas
Вилла Reem Hills Villas
Вилла Reem Hills Villas
Вилла Reem Hills Villas
Вилла Reem Hills Villas
Показать все Вилла Reem Hills Villas
Вилла Reem Hills Villas
Абу-Даби, ОАЭ
от
$3,01 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 1 022 м²
1 объект недвижимости 1
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильн…
Агентство
DDA Real Estate
Коттеджный поселок Reem Hills
Коттеджный поселок Reem Hills
Коттеджный поселок Reem Hills
Коттеджный поселок Reem Hills
Коттеджный поселок Reem Hills
Коттеджный поселок Reem Hills
Коттеджный поселок Reem Hills
Абу-Даби, ОАЭ
от
$3,17 млн
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 1 068–1 163 м²
3 объекта недвижимости 3
Reem Hills - это проект компании Q Properties под эгидой Q Holding. Это закрытый поселок в поистине уникальном месте на острове Reem в Абу-Даби, созданный для того, чтобы позволить жителям побаловать свои чувства в уникальной и роскошной обстановке, обеспечивая побег от давления сегодняшней …
Агентство
Unique Homes Worldwide Properties
Оставить заявку
Вилла Naseem Al Jurf Villas
Вилла Naseem Al Jurf Villas
Вилла Naseem Al Jurf Villas
Вилла Naseem Al Jurf Villas
Вилла Naseem Al Jurf Villas
Показать все Вилла Naseem Al Jurf Villas
Вилла Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$1,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Naseem Al Jurf — это идиллическое место, которое ощущается как дом. Тихий уголок спокойствия, окруженный природой и пропитанный умиротворением, но при этом гармонично соединенный со всеми аспектами вашей жизни. Это уединенный уголок ОАЭ, который воспитывает чувство принадлежности. Частный ра…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
OneOne
Вилла Kayan Phase 2
Вилла Kayan Phase 2
Вилла Kayan Phase 2
Вилла Kayan Phase 2
Вилла Kayan Phase 2
Показать все Вилла Kayan Phase 2
Вилла Kayan Phase 2
Абу-Даби, ОАЭ
от
$1,33 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Изящная вилла в роскошном комьюнити Kayan Phase 2! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 1 кв. 2026 г. Удобства: общественный центр, частную пристань для яхт, частный пля…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла SHA Villas
Вилла SHA Villas
Вилла SHA Villas
Вилла SHA Villas
Вилла SHA Villas
Показать все Вилла SHA Villas
Вилла SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$8,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
SHA Villas воплощают в себе полное соответствие стилю жизни SHA, предлагая непрерывное путешествие к оптимальному здоровью и личную гавань для уединения, позволяющую вам при необходимости восстановить силы духа и тела. Здесь вы откроете для себя мир природной красоты, который включает в с…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Вилла Yas Riva
Вилла Yas Riva
Вилла Yas Riva
Вилла Yas Riva
Вилла Yas Riva
Показать все Вилла Yas Riva
Вилла Yas Riva
Абу-Даби, ОАЭ
от
$2,26 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Вилла в роскошном комплексе Yas Riva в районе Yas Island! Комплекс предлагает роскошный образ жизни для своих жителей! Престижная локация! Поблизости находятся Saadiyat Island с музеями мирового уровня, включая Лувр Абу-Даби, а также будущий Гуггенхайм! Подберем жилье с выгодной ставкой по и…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Показать все Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$1,97 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Вилла в новом элитном проекте Ohana By The Sea в Абу-Даби на побережье Арабского залива! Полностью меблирована! Беспроцентная рассрочка! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! Дата сдачи: 2 кв. 2025 Удобства: белоснежный частный пляж, собственные ландшафтные сады на территории участк…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла Marbella
Вилла Marbella
Вилла Marbella
Вилла Marbella
Вилла Marbella
Показать все Вилла Marbella
Вилла Marbella
Абу-Даби, ОАЭ
от
$1,85 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Добро пожаловать в «Марбелью» — место, где вы сможете насладиться премиальной жизнью в прибрежном сообществе, расположенном в самом сердце Bloom Living, полностью интегрированного и всесторонне оснащённого комплекса смешанного использования в Зейд-Сити, Абу-Даби. Вдохновлённый средиземном…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Вилла Arabian Hills Estate
Вилла Arabian Hills Estate
Вилла Arabian Hills Estate
Вилла Arabian Hills Estate
Вилла Arabian Hills Estate
Показать все Вилла Arabian Hills Estate
Вилла Arabian Hills Estate
Al Faqa, ОАЭ
от
$405,665
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Добро пожаловать в место, где вы можете жить жизнью, о которой всегда мечтали. Будучи самым желанным сообществом в ОАЭ, Arabian HIlls Estate - это место, где вы создадите свой идеальный дом и создадите свой идеальный образ жизни в ярком сообществе с исключительными удобствами, от выдающихся …
Агентство
Easy Life Property
Оставить заявку
Вилла Fay Al Reeman II
Вилла Fay Al Reeman II
Вилла Fay Al Reeman II
Вилла Fay Al Reeman II
Вилла Fay Al Reeman II
Показать все Вилла Fay Al Reeman II
Вилла Fay Al Reeman II
Абу-Даби, ОАЭ
от
$952,740
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла Bloom Living Almeria
Вилла Bloom Living Almeria
Вилла Bloom Living Almeria
Вилла Bloom Living Almeria
Вилла Bloom Living Almeria
Показать все Вилла Bloom Living Almeria
Вилла Bloom Living Almeria
Абу-Даби, ОАЭ
от
$1,24 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Вилла в новом роскошном комьюнити Bloom Living Almeria в Абу-Даби! Эксклюзивная инфраструктура! Высококлассная отделка под ключ, полностью готовые кухни и благоустроенный участок! Отличное расположение! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
