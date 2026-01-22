  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Шарджа
  4. Новые дома

Новые дома, коттеджи и виллы в Шардже, ОАЭ

Аш-Шарджа
5
Al Hamriyah
1
Вилла Saro 3
Вилла Saro 3
Вилла Saro 3
Вилла Saro 3
Вилла Saro 3
Вилла Saro 3
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$1,43 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Изысканная вилла в комьюнити Saro 3 в самом сердце Masaar в Шардже! Предоставим каталог инвестора! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! Беспроцентная рассрочка! Полностью меблированная кухня и вся необходимая бытовая техника! Дата сдачи: 2 кв. 2026 Удобства: беговые и велосипедные …
Вилла Madain Square
Вилла Madain Square
Вилла Madain Square
Вилла Madain Square
Вилла Madain Square
Вилла Madain Square
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$661,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Виллы премиум-класса Madain Square расположенные в самом сердце Шарджи! Изюминкой проекта это озеленение редкими видами экзотических деревьев из Африки и Азии! Развитая инфраструктура! Полностью меблированная кухня с техникой! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!…
Таунхаус Saro 1
Таунхаус Saro 1
Таунхаус Saro 1
Таунхаус Saro 1
Таунхаус Saro 1
Таунхаус Saro 1
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$698,904
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Элегантный таунхаус в новом комплексе Saro 1 в самом сердце Masaar в Шардже! Меблированная кухня и необходимая бытовая техника! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни и инвестиций! Удобства: беговые и велосипедные дорожки, йога и медитация, детские игровые площадки, бассейн, гимназия, открытый тен…
Таунхаус Saro 2
Таунхаус Saro 2
Таунхаус Saro 2
Таунхаус Saro 2
Таунхаус Saro 2
Таунхаус Saro 2
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$767,671
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Элегантный таунхаус в новом комплексе Saro 2 в самом сердце Masaar в Шардже! Беспроцентная рассрочка! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! Предоставим каталог инвестора! Удобства: беговые и велосипедные дорожки, йога и медитация, детские игровые площадки, бассейн, гимназия, открытый т…
Вилла Al Thuraya Island
Вилла Al Thuraya Island
Вилла Al Thuraya Island
Вилла Al Thuraya Island
Вилла Al Thuraya Island
Al Hamriyah, ОАЭ
от
$1,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Роскошная вилла в новом проекте Al Thuraya Island в Шардже! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! В окружении пышной зелени! Для любителей прогулок и природы! Развитая инфраструктура! Рядом с пляжем! Рассрочка без %! Вилла имеет парковочные места и комфортную зону отдыха среди зеленого…
Вилла Sequoia 2
Вилла Sequoia 2
Вилла Sequoia 2
Вилла Sequoia 2
Вилла Sequoia 2
Вилла Sequoia 2
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$1,45 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Вилла в многофункциональном комплексе Sequoia 2 в Шардже! Меблированная кухня и вся необходимая бытовая техника! Беспроцентная рассрочка! Прекрасно подходит для комфортного проживания и инвестиций! Инфраструктура: зоны для занятий йогой, беговые и велосипедные дорожки, открытые бассейны, …
