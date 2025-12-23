  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Аджман
  4. Новые дома

Новые дома, коттеджи и виллы в Аджмане, ОАЭ

квартиры
9
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Sea Glints Mansions
Вилла Sea Glints Mansions
Вилла Sea Glints Mansions
Вилла Sea Glints Mansions
Вилла Sea Glints Mansions
Показать все Вилла Sea Glints Mansions
Вилла Sea Glints Mansions
Аджман, ОАЭ
от
$8,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Эксклюзивная вилла в новом комьюнити Sea Glints Mansions! Для жизни и инвестиций! Гарантированный доход от инвестиций - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Частично меблирована! Срок сдачи - 1 кв. 2026 г. Планировки вилл включают просторную гостиную и столовую зону, три входа в дом,…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
На карте
Realting.com
Перейти