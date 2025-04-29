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Квартиры и апартаменты с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
190
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36 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/11
В инновационном районе Масдар Сити представлены современные апартаменты, сочетающие стильный…
$372,295
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/21
Проект расположен в одном из самых престижных районов Яс-Айленда и предлагает стильную и ком…
$685,702
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/21
Апартаменты расположены в современном жилом комплексе на острове Яс — одном из самых престиж…
$561,863
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RCST RCST
Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 1/21
Эти стильные апартаменты расположены в благоустроенном районе Яс-Айленда, где современная ар…
$1,30 млн
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Пентхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 156 м²
Этаж 9/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$9,21 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 12/12
Этот новый жилой проект, расположенный в самом центре острова Яс, идеально сочетает в себе э…
$850,821
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/12
Эти стильные апартаменты расположены в одном из самых престижных районов Абу-Даби — на остро…
$415,090
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Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Этаж 3/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$1,04 млн
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Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 168 м²
Этаж 6/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$1,23 млн
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Квартира 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Этаж 2/5
Станьте владельцем и почувствуйте роскошный образ жизни с этой 2-комнатной квартирой на прод…
$1,68 млн
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Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 5
This Excellent Fully Furnished 1 bedroom in Building D at the top floor apartment with a gol…
$410,000
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/11
Эти современные апартаменты расположены в престижном районе Аль-Раха-Бич и идеально сочетают…
$739,993
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 21/37
Renad Tower by Tiger — Современные апартаменты на острове Аль-Рим, Абу-Даби Renad Tower b…
$335,728
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Агентство
RCST Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/9
Расположенные в престижном районе Яс-Айленд, эти современные апартаменты объединяют элегантн…
$1,27 млн
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Квартира в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира
Абу-Даби, ОАЭ
Этаж 1/9
Эти новые апартаменты расположены в престижном жилом комплексе на острове Яс и предлагают ст…
$611,836
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Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 5
Soho Square - это среднеэтажный многофункциональный городской комплекс в районе университета…
$260,794
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/11
Современные апартаменты расположены в новом жилом комплексе в Масдар Сити — одном из самых у…
$279,221
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 5/9
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жило…
$624,907
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/9
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жило…
$607,737
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 13/37
Этот жилой комплекс с видом на канал расположен в самом центре острова Яс. Всего в нескольки…
$694,875
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Пентхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 11/12
В одном из самых оживлённых районов Абу-Даби предлагаются апартаменты в престижном жилом ком…
$1,15 млн
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 33/37
Расположенные в престижном районе Абу-Даби, эти меблированные апартаменты с одной и двумя сп…
$397,891
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Квартира 1 спальня в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 11/20
Окунитесь в суть привилегированной жизни, где изобилие удовольствий встречает вас на каждом …
$710,288
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 1
Mamsha Al Saadiyat - это роскошное пляжное сообщество с длинным белым песчаным пляжем. Удобс…
$1,54 млн
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Этаж 3/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$1,13 млн
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Квартира 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 1/9
О ПРОЕКТЕ "ЛУВР РЕЗИДЕНС". Louvre Residences - это жилой комплекс класса ультра-люкс в ново…
$1,35 млн
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 9
Эти стильные апартаменты находятся в экологически устойчивом жилом комплексе на острове Яс —…
$772,187
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 1/9
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жило…
$659,176
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Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/9
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жило…
$600,799
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Квартира 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/21
Проект расположен в престижном районе Яс-Айленд, где сочетаются динамика городской жизни и с…
$475,863
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Типы недвижимости в Абу-Даби

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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