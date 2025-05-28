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Квартиры и апартаменты около гольф-клуба в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
1666
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 8/11
📍Новый pre-sale  в одной из самых топовых локаций Абу-Даби📍   ⚡️⚡️SELINA BAY⚡️⚡️   …
$304,805
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