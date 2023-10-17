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Виллы в Yenisehir, Турция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат с лифтом, с видом на море, с террасой в Kocavilayet, Турция
Вилла 7 комнат с лифтом, с видом на море, с террасой
Kocavilayet, Турция
Комнаты 7
Площадь 536 м²
Этаж 2/2
Подходит для получения гражданства. Элитная недвижимость Планировка виллы и удобства К прода…
€1,30 млн
Realting.com
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