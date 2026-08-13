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Виллы в Енишехире, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Стильные виллы с садом в престижном проекте в Енишехире, Мерсин Эти виллы расположены в Ениш…
$800,924
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Вилла 6 комнат в Yenisehir, Турция
Вилла 6 комнат
Yenisehir, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
$23,84 млн
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